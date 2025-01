rocket.beauty stellt Weichen für Wachstum: Führungsduo unterstützt Udo Heuser

rocket.beauty, innovativer Distributeur und Servicepartner für aufstrebende Marken im Niche Segment, gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung mit neuer operativer Doppelspitze ab 2025 bekannt.

Mattias Mußler, der wesentlich zur erfolgreichen Etablierung von rocket.beauty im Markt beigetragen hat, übergibt die Verantwortung an Udo Heuser, CEO und Managing Director der NOBILIS GROUP. Die Entscheidung, sich künftig aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, beruht auf privaten Beweggründen. Udo Heuser wird von einem starken Führungsduo unterstützt: Linda Tessmer, Head of Brand Experience bei rocket.beauty, und Stefan Schwarz, der neu in das Unternehmen eintreten und als Head of Customer Success das Vertriebsteam führen wird.

Mattias Mußler wird sich zukünftig wieder auf seine aktive Rolle im Beirat der NOBILIS GROUP konzentrieren, wo er als strategischer Impulsgeber für Innovationen, Trends und die Entwicklung neuer Marken-Partnerschaften tätig sein wird. Seine Expertise bleibt somit sowohl rocket.beauty als auch der gesamten NOBILIS GROUP erhalten.

rocket.beauty