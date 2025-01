Wellness-Urlaub ist längst mehr als Sauna und Massage. Im Fokus stehen ausgeklügelte Gesundheitskonzepte und ganzheitliche Treatments, die Körper und Geist gleichermaßen ansprechen. Nicht jedes Wellness-Angebot eignet sich aber auch für jedes Budget. Das Internet-Portal HolidayCheck erklärt, was 2025 angesagt ist.

Longevity, Künstliche Intelligenz, Naturerlebnisse und Retreats zur Menopause stehen im Fokus der Branche. Wirklich erschwinglich sind naturverbundene Erlebnisse wie Waldbaden. Tages-Retreats können kostengünstige Alternativen zu maßgeschneiderten Wellnessprogrammen sein.

(Foto: iStock-Lordn) Trend 1: Longevity Langlebigkeit – oder „Longevity“ – hat sich von einem Lifestyle-Trend zu einem Kernkonzept der modernen Wellness-Branche entwickelt. Ziel ist es, nicht nur länger, sondern vor allem gesünder zu leben. Dieser Ansatz spiegelt sich in hoch spezialisierten Programmen wider, die körperliche und geistige Fitness gleichermaßen fördern sollen.

Dabei kommt ein ganzheitlicher Ansatz zum Tragen, der auf vier zentralen Säulen basiert: psychisches Wohlbefinden, Schlaf, Ernährung und Bewegung. Die Angebote der Longevity-Hotels reichen von Anti-Stress-Coachings und Detox-Kuren bis hin zu innovativen Biohacking-Methoden wie Kältetherapie, Rotlichtbehandlungen und Höhentraining. Unterstützt werden die Programme durch modernste Technik – darunter auch Ganzkörperscans und medizinische Untersuchungen wie Ergometertests und kardiologische Check-ups. Das Ziel: Jede Behandlung wird auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten. Umfassende Longevity-Programme sind kostenintensiv. Preiswertere Möglichkeiten eröffnen kürzere Programme oder Tagesangebote wie Detox-Wochenenden, Biohacking-Workshops oder spezielle Coaching-Sessions.

Trend 2: Künstliche Intelligenz (KI) Eng verbunden mit dem Longevity-Trend ist auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Wellness-Branche. So unterstützt die Technologie zum Beispiel bei der Erstellung von personalisierten Behandlungsplänen. Diagnostiksysteme, die mithilfe von KI die Bedürfnisse der Gäste analysieren, können gezielte Empfehlungen für Ernährung, Bewegung und Entspannung geben. (Foto: 123rf_Dmitrii-Kotin)

(Foto: shutterstock-Ground-Picture) Trend 3: Heilende Kraft der Natur Der Trend zur Naturverbundenheit findet 2025 noch mehr Raum. Der Vorteil daran: Er ist für nahezu jede Zielgruppe zugänglich. Naturnahe Wellnessangebote wie Waldbaden scheinen immer populärer zu werden. Auch Kraftortwanderungen oder Naturmeditationen gehören dazu.

Im Fokus steht, den Menschen als Teil der Natur zu betrachten. Aufenthalte in der Natur können Stress abbauen, das Immunsystem stärken und das mentale Wohlbefinden steigern. Viele Angebote vermitteln zudem praktisches Wissen, etwa durch die Verarbeitung von Bergkräutern zu Salben oder Tees. Diese Angebote sind oft deutlich kostengünstiger als Longevity-Aufenthalte. Durch kurze Tages- oder Wochenend-Retreats, geführte Wanderungen oder naturnahe Meditationen können auch Menschen mit kleinerem Budget vom Trend, gesund zu leben, profitieren.

Trend 4: Menopause-Retreats Ein Thema, das lange Zeit wenig Beachtung fand, rückt nun ins Zentrum der Wellnessbranche: die Menopause. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist im Laufe des Lebens davon betroffen und doch wurden die Wechseljahre lange Zeit wie ein Tabu behandelt. (Foto: 123RF_puhhha)

Das haben einige Wellness-Hotels erkannt und bieten mittlerweile spezielle Retreats rund um die Menopause an. In Workshops und Coachings soll der Umgang mit dieser Lebensphase erleichtert werden. Ergänzt wird das Programm etwa durch Hormon-Yoga, Meditationen und Ernährungstipps. Teilnehmerinnen lernen aber auch, wie sie Schlafprobleme meistern und den Körper in Balance halten können.

