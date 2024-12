L’Oréal Paris zeigt sich weiterhin entschlossen, das schwerwiegende Problem von Belästigung in der Öffentlichkeit ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zu rücken.

Gemeinsam mit Sängerin Vanessa Mai setzt sich die Marke dafür ein, entlang der 2020 ins Leben gerufenen Initiative „Standup – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit“ ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen.

STANDUP! – GEGEN BELÄSTIGUNG IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Um ein gemeinschaftliches Miteinander aktiv zu fördern, sensibilisiert L’Oréal Paris gemeinsam mit der Non-Profit Organisation RIGHT TO BE auf nationaler sowie internationaler Ebene für Belästigung in der Öffentlichkeit. Das unter der Website www.standup-deutschland.com kostenfrei zur Verfügung stehende Trainingsprogramm dient der gesellschaftlichen Achtsamkeitsschärfung und Stärkung des Mutes, in entsprechenden Alltagssituationen entschlossen zu handeln. Es bestärkt Frauen und junge Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl und befähigt sie mithilfe der ‚5D-Methode‘ dazu, sich ohne Angst öffentlich zu bewegen.