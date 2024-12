Ob alltagstaugliche Wildgerichte, internationale Backkunst oder mediterrane Landhausküche – diese neuen Kochbücher holen kulinarische Sehnsuchtsorte in die eigene Küche. Hier überzeugt nicht nur der Geschmack, sondern auch die ästhetische Foodfotografie:

Wilder Geschmack und null Stress gibt es bei „Einfach mal Wild“. Martin Kintrup & Merle Weidemann zeigen, dass Kochen mit Wild keine Hexerei sein muss und liefern eine Fülle an alltagstauglichen Rezepten: Vom Provence-Wild-Burger vom Grill bis zum Kartoffel-Erbsen-Stampf mit Damwild-Köttbullar. Die Wildfleisch-Rezepte aus dieser umfangreichen Sammlung sind leicht verständlich und benötigen keine lange Vorbereitungszeit. Köstliche Gerichte, die den besonderen Geschmack von Wild gebührend hervorheben – es funktioniert leichter, als man denkt!

Die renommierte Konditorschule Le Cordon Bleu öffnet wieder seine Türen: „Boulangerie“ (begeistert mit einer bunten Vielfalt an Rezepten für Brote und Feingebäck). Die Backkünste unserer französischen Nachbarn gelten als legendär. Doch neben Croissantteig und den besten Baguette-Rezepten findet man in diesem Buch auch internationale Inspiration: Von dem bekannten italienischen Panettone über polnische Brioche bis hin zu Bao-Buns aus Vietnam. Übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und verführerische Food-Fotos machen Lust, sich auch an aufwendigere Kreationen zu wagen. So wird die hohe Kunst des Brotbackens zum reinsten Vergnügen!

In „Hofgut“ von Stefanie Rückerl und Erwin Rückerl trifft mediterranes Essen auf Nachhaltigkeit – das ist das Credo des Teams vom Landlust-Hotel Hofgut Hafnerleiten. Die Kochrezepte werden im Einklang mit den Jahreszeiten entwickelt, nichts wird verschwendet und Zutaten aus der Region werden verwendet. Die Liebe zur Natur und die Freude am kreativen Umgang mit saisonalen Lebensmitteln spiegeln sich in den Rezepten dieses Buchs wider. Der Fokus des Kochbuchs liegt auf der mediterranen Landhausküche: Ein Fest für die Sinne – von den frischen Kräutern aus dem eigenen Garten bis zum Anrichten der Teller.

LV.Buch

Kostprobe gefällig?

Einfach mal Wild Martin Kintrup

Taubenbraten mit Feigen auf Kräuter-Joghurt-Linsen

2 Portionen | Zubereitung: 35 Min. | fertig in: 1 Std. 15 Min.

Zutaten

für das Fleisch

2 Tauben à ca. 400 g, küchenfertig

Salz | Pfeffer

1 TL Ras el-Hanout

80 g getrocknete Aprikosen

50 g Speckwürfel

50 g Butterschmalz

für die Linsen

100 g Berglinsen

je 2 Stängel Petersilie und Dill

1 Bio-Zitrone

100 g griechischer Joghurt

1 TL Honig

1/2 TL Ras el-Hanout

2 Knoblauchzehen

Salz | Pfeffer

für die Feigen

8 Feigen

2 TL Honig

100 ml trockener Weißwein

Info: Ras el-Hanout ist eine nordafrikanische Gewürzmischung, die aus bis zu 30 verschiedenen Gewürzen besteht, darunter sind in der Regel Zimt, Koriander, Kreuzkümmel, Muskat und Nelken.

Zubereitung

Für das Fleisch den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Tauben trocken tupfen. Rundherum mit Salz, Pfeffer und 1 TL Ras el-Hanout einreiben. Mit Aprikosen und Speck füllen und mit dem Butterschmalz in einen Bräter geben. Zugedeckt im Ofen 30 Minuten garen. Inzwischen die Linsen gründlich waschen und in der dreifachen Menge leicht gesalzenem Wasser zum Kochen bringen. Zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 25 Minuten gar köcheln lassen. Dann in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen.

Die Kräuter waschen und trocken tupfen. Die Blätter bzw. Spitzen abzupfen und fein hacken. Die Zitrone heiß abwaschen und mit einem sauberen Küchentuch trocken reiben. Die Schale fein abreiben und aus einer Hälfte den Saft auspressen. In einer Schüssel Joghurt, 1 TL Honig, den Zitronensaft und die Hälfte der Zitronenschale sowie 1/2 TL Ras el-Hanout verrühren. Knoblauch schälen und dazupressen. Die Hälfte der Kräuter unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Deckel vom Bräter entfernen und die Tauben etwa 30 Minuten offen weitergaren, bis sie gut gebräunt sind. Dabei immer wieder mit Butterschmalz beträufeln.

Nach 15 Minuten die Feigen waschen, die Stielansätze entfernen. Die Früchte halbieren. In einer Pfanne den Honig leicht karamellisieren lassen, mit dem Wein ablöschen und kurz köcheln lassen. Die Feigen in dem Weinsud schwenken, bis sie knapp gar sind.

Die abgetropften Linsen unter den Joghurt rühren. Die Mischung mit Salz und Pfeffer abschmecken. Restliche Kräuter und Zitronenschale darüberstreuen. Zum Anrichten die Tauben aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Mit den Joghurtlinsen und den Feigen servieren.

Guten Appetit!