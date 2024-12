Einen Blick hinter die Campus-Kulissen ermöglicht die IST-Hochschule am Freitag, 24. Januar 2025. Von 18 bis ca. 19.30 Uhr werden die Studienprogramme aus dem Bereich „Fitness & Gesundheit“ vorgestellt – neben bewährten Bachelor-Studiengängen sowie zwei Mastern auch der neue Bachelor „Prävention und Gesundheitsförderung“. Das Blended-Learning-Konzept der IST-Hochschule eignet sich für Berufseinsteiger wie Berufserfahrene. Zahlreiche Wahlmodule ermöglichen eine Schwerpunktsetzung nach persönlichen Interessen. Durch die Kombination von Studienheften, Online-Vorlesungen, Online-Tutorien, Präsenzphasen und Lern-App wird das Studium so flexibel, dass es sich an die individuellen Lebenssituation der Studierenden anpasst. Alle Studiengänge können sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert werden. Die duale Variante eignet sich für alle, die ab dem ersten Tag Praxiserfahrung in einem Betrieb sammeln möchten. An der IST-Hochschule gibt es keinen Numerus Clausus und ein Studium ist auch ohne Abitur möglich. Der Tag der offenen Tür findet an der IST-Hochschule für Management, Erkrather Str. 220 in Düsseldorf statt. Um eine kostenfreie Anmeldung unter www.ist-hochschule.de/aktion/1992 wird gebeten.