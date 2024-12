Als erstes Haus in Deutschland führt das Hotel de Rome in Berlin, ein „Leading Hotel of the World“, ein Irene Forte-Spa ein.

Das mediterran inspirierte Spa-Konzept spiegelt die Vision und Expertise von Irene Forte, Wellness-Beraterin bei Rocco Forte Hotels, wider: Wellness mit einem ganzheitlichen Ansatz, die die regenerativen Kräfte der Natur und der Wissenschaft vereint, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Das Spa im 5-Sterne-Superior-Haus befindet sich im einstigen Banktresor und ist eine elegante Hommage an diesen historischen Ort. Highlight der Räumlichkeiten auf 800 Quadratmetern ist der neu designte, von Marmorsäulen umgebene, 20 Meter lange Indoor-Pool. Ein Saunabereich mit Dampfbad, Stalagmiten-Eisbrunnen, Kneippbecken und einer Relax-Zone laden zum Wohlfühlen ein. Der Fitnessbereich ist mit modernen Technogym-Geräten ausgestattet und steht Hotelgästen 24 Stunden täglich zur Verfügung.

Auch externe Day Spa-Besucher und Mitglieder sind willkommen, zu relaxen und exklusive Behandlungen zu genießen. Bei den Behandlungen kommen Irene Forte Skincare-Produkte zum Einsatz, die mit nährenden Pflanzenextrakten vom eigenen Biohof des Verdura Resort in Sizilien angereichert werden.

Bei der Etna Age-Defying Facial Gesichtsbehandlung werden etwa heiße und kalte Vulkansteine des Ätna mit einer dreifachen Gesichtsmassage-Technik kombiniert, beim Mediterranean Nourishing Treatment, einer nährenden Ganzkörperbehandlung, werden Peelings aus Aprikosen und Trapani-Meersalz sowie sizilianische Öle verwendet.

roccofortehotels.com/wellness/irene-forte-spa