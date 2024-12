Bei der Auszeichnung der „101 besten Hotels Deutschlands 2025“ wurde Schloss Elmau zum Hotel des Jahres gekürt. Hotelier und Entrepreneur Horst H. Schulze erhielt für sein Lebenswerk die Auszeichnung „101 Icon Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award“. „Rising Star of the Year“ wurde das Achental in Grassau, wo auch die glanzvolle Preisverleihung statt. Ein weiterer besonderer Award ging an Cyrus Heydarian, Managing Director und Betreiber des Breidenbacher Hofs Düsseldorf: Er wurde als „101 Icon Hotelier of the year“ ausgezeichnet. Über 270 Spitzen-Hoteliers und Prominente aus Showbusiness und Wirtschaft nahmen an der Soirée teil, darunter Star-Geiger Daniel Hope, Tennisspieler Michael Stich und Model Nina Meise.

Der 85-jährige Entrepreneur Horst H. Schulze, „Icon Hotelier of the World“, begann seine Laufbahn als Kellner in Bad Neuenahr. Im Lauf seiner Karriere war er COO und Präsident der Ritz-Carlton Hotel Company, für die er die legendären Service-Standards entwarf – mit seiner Philosophie „We are Ladies & Gentlemen serving Ladies & Gentlemen“ war er seiner Zeit voraus. „Er hat die Welt der Hotellerie verändert, die Service-Exzellenz quasi erfunden und in allen Bereichen seiner Hotels weltweit etabliert“, sagte Carsten K. Rath, der für Horst H. Schulze bei Ritz-Carlton arbeitete und das e Ranking der deutschsprachigen Hotellerie 2019 zusammen mit seinem Sohn David Rath gegründet hat.

Als „101 Icon Hotel“ wurde das Hotel Vier Jahreszeiten ausgezeichnet. Das renommierte Haus an der Hamburger Binnenalster hatte unter der Leitung von Ingo C. Peters bereits in den Vorjahren zahlreiche Trophäen abgeräumt. Sein Design und sein Service sind so außergewöhnlich, dass es in vielen Kategorien an der Spitze stehen könnte. Es hat eine Strahlkraft innerhalb der Branche und weit über die Landesgrenzen hinaus.

Hier sämtliche Preisträger in den 10 Kategorien:

1. Grand Hotel: Breidenbacher Hof

2. Luxury Hideaway: Sonnenalp Resort

3. Luxury Gulinary Hotel: Hotel Bareiss

4. Luxury Spa & Health Resort: Severin’s Resort & Spa Sylt

5. Luxury Hotel in Historical Architecture: Der Europäische Hof Heidelberg

6. Luxury City Hotel: Mandarin Oriental, München

7. Luxury Golf Resort: Budersand Hotel – Golf & Spa, Sylt

8. Luxury Design Hotel: The Fontenay

9. Luxury Family Resort: Spa & Resort Bachmair Weissach

10. Luxury City Palais: Excelsior Hotel Ernst

Weitere Auszeichnungen gingen an:

101 Icon Hotel: Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

101 Icon Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award: Horst H. Schulze

101 Hotelier of the Year: Cyrus Heydarian

101 Hotel of the Year _ Overall Winner: Schloss Elmau

Newcomer of the Year: Rosewood Munich

Rising Star of the Year: Das Achental

Ausgezeichnet werden „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ vom Schweizer Institute for Service & Leadership Excellence. Partner beim Ranking sind die IU Internationale Hochschule, die Zeitschrift Capital, n-tv und das Hornstein-Ranking von Laurent-Perrier.