Was für eine schöne Einladung: „Siehe, auch ich – lebe. Also ihr lebt noch, alle, alle, ihr, am Bach ihr Weiden und am Hang ihr Birken, und fangt von neuem an, euch auszuwirken, und wart so lang nur Schlummernde, gleich – mir.“ So lautet die erste Strophe eines Gedichts von Christian Morgenstern, zu lesen im Juni-Newsletter von Schloss Elmau. Das Schlummern und (Aus-)Harren hat endlich ein Ende. Raus aus den eigenen vier Wänden, hinein in die Natur. Das beste Ziel, um all das auf einmal zu erleben, was in den vergangenen Tagen und Wochen vermisst wurde, ist das Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway. Malerisch gelegen am Ende eines weitläufigen Hochtals der Bayerischen Alpen, fernab allen unnötigen Trubels und doch mittendrin im pulsierenden Leben.

Die Kraft der Natur in sich aufnehmen

Wer kommt, muss sich schon zuvor entscheiden, ob er im Hideaway – also dem geschichtsträchtigen Schloss – wohnt, das vom Philosophen und Schriftsteller Dr. Johannes Müller als Erholungsheim für seine Leser und Künstler geschaffen wurde. Nach einem Großbrand baute es 2007 sein Enkel, der heutige Gastgeber Dietmar Mueller-Elmau, wieder auf. Eine andere Möglichkeit des Übernachtens bietet das jüngere Retreat. Es wurde 2015 eröffnet und liegt 150 Meter vom Schloss Elmau entfernt. Trotz seiner jungen Jahre hat es auch schon ein Highlight vorzuweisen: Es war Residenz der Staats- und Regierungschefs während des G7-Gipfels 2015. Neben den vielen kulturellen Highlights im Haus, den Spas und Pools, gibt es unendlich viele Aktivitäten im Freien. Wie wäre es mit Bogenschießen mit dem achtfachen deutschen Bogensport-Meister Christian Kuffer, Yoga im Freien, Mountain- und E-Mountain-Biken, Joggen, Nordic Walking, Reiten im Gestüt Schmalensee, Rudern und Kajak auf dem Ferchensee, Kite- oder Windsurfen auf dem Walchensee, Rafting auf dem Inn? Wer mehr als bloße Körperertüchtigung sucht, dem sei das Turtle Spa Concept ans Herz gelegt. Mit QiGong- und TaijiÜbungen, Fünf-Elemente-Ernährung, europäischer Phyto- und Aromatherapie werden auf ganzheitliche Weise alle Aspekte des Lebens angesprochen. Dabei geht es nicht um den schnellen Erfolg, sondern um Entschleunigung, innere Ruhe und Harmonie. Dank der „Weisheiten der Schildkröte“ finden die Gäste mit neuen Erkenntnissen zu sich selbst, erleben angenehme Behandlungen und bekommen das Gespür, ihr Leben und ihre Gesundheit (wieder) selbst gestalten zu können.

SCHLOSS ELMAU

Das Schloss Elmau liegt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen am Fuß des Wettersteingebirges zwischen Zugspitze und Karwendelgebirge. 100 Kilometer südlich von München, 40 Kilometer nördlich von Innsbruck.

www.schloss-elmau.de