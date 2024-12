„A Watershed Moment for Wellness“ – ein entscheidender Moment für Wellness – lautete das Motto des 18. Global Wellness Summit, der 2024 im altehrwürdigen Old Course Hotel, Golf Resort & Spa im schottischen St. Andrews stattfand. Vier Tage lang hatten Repräsentanten und Entscheider der Wellness-Branche aus über 50 Ländern die Gelegenheit, viel Wissenswertes zu lernen, sich intensiv über den Stand und die Entwicklung der Branche zu informieren sowie neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu vertiefen. Neben zahlreichen Workshops, Keynote-Vorträgen und Podiumsdiskussionen fanden auch Partys, gemeinsame Essen und Aktivitäten statt, die den Teilnehmern viel Raum für Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Networking eröffneten. Dabei ging es um vielfältige Themen, von Longevity und Biohacking über Wellness-Architektur oder Wellbeing bei der Arbeit bis hin zur Heilkraft der Natur oder Eisbaden.

Die Agenda verfolgte mit dem Motto eine doppelte Vision. Zum einen wollte man der Frage auf den Grund gehen, inwiefern die Wellness-Branche vor einem entscheidenden Moment für Wachstum und Umwälzungen steht. Zum anderen wurde das Thema Wasser unter die Lupe genommen angesichts des großen Interesses an neuen Formen von Bädern, Saunen, heißen Quellen, kaltem Abtauchen und wilden Schwimmerlebnissen sowie einer Branche, die sich ihrer Rolle beim Schutz der Wasserressourcen und der Schaffung einer nachhaltigen „blauen Wirtschaft“ bewusst wird.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem wieder die Global Wellness Awards verliehen. Preisträger sind:

Debra-Simon-Preis for Furthering Mental Wellness: Michael Acton Smith für sein anhaltendes Engagement zur Verbesserung des mentalen Wohlbefindens mithilfe der innovativen App Calm

Michael Acton Smith für sein anhaltendes Engagement zur Verbesserung des mentalen Wohlbefindens mithilfe der innovativen App Calm Leader in Sustainability Award: Davide Bollati, Vorsitzender der Davines Group, für seine Bemühungen, Nachhaltigkeit an die Spitze der Schönheitsindustrie zu stellen

Davide Bollati, Vorsitzender der Davines Group, für seine Bemühungen, Nachhaltigkeit an die Spitze der Schönheitsindustrie zu stellen Leading Woman in Wellness Award: Amy McDonald (Under A Tree Consulting) für ihre entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Spas, Wellness-Destinationen und Wellness-Immobilien

Bennett Family Award for Collaboration in the Science of Wellness: Dr. Jemma King (Direktorin von BioPsychAnalytics), renommierte Expertin auf dem Gebiet der menschlichen Leistungsfähigkeit, sowie Wim Hof, „Eismann“ und Schöpfer der Wim-Hof-Methode, deren Zusammenarbeit Wellness und Wissenschaft miteinander verbindet Susie Ellis (links), CEO des Global Wellness Summit, überreichte Awards an „Eismann“ Wim Hof (2.v.l.) und Dr. Jemma King (rechts) (Foto: Global Wellness Summit)

„Diese außergewöhnlichen Führungspersönlichkeiten stellen auf ihre eigene Art einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von Wellness dar“, spielte Susie Ellis, Vorsitzende und CEO des Global Wellness Summit, auf das Motto der Veranstaltung an. „Ihr Engagement inspiriert uns alle dazu, über den Tellerrand zu schauen und nach einer wirkungsvolleren Zukunft zu streben.“

Ein weiteres Highlight war der Nachwuchswettbewerb „Shark Tank of Wellness“

Die Finalistinnen des „Shark Tank of Wellness“: Evi Vermeeren, Gewinnerin Sofia Sanchez sowie Aimar Diaz (v.l.) (Foto: Global Wellness Summit) Die drei Finalistinnen durften beim Global Wellness Summit ihre Geschäftsidee einem Gremium aus „Wellness-Haien“ vorstellen, führende Unternehmer und Investoren. Den Hauptpreis von 5000 $ heimste Sofia Sanchez mit Bond-Sai ein, einem Modul, das das mentale Wohlbefinden fördert, indem es Menschen ermöglicht, sich von überall aus zu verbinden und einzuchecken, und gleichzeitig als Lampe dient.

Der 19. Global Wellness Summit findet 2025 in Abu Dhabi statt. www.globalwellnesssummit.com