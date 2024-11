Der Deutsche Wellness Verband hat zum 12. Mal die Wellness & Spa Innovation Awards verliehen und damit innovative Ideen, Konzepte, Produkte, Methoden und Anwendungen der Branche gewürdigt. Bewerben konnten sich Unternehmen und Organisationen jeder Größenordnung aus ganz Europa. Die Fachjury beurteilte die nominierten Innovationen anhand von vier Kriterien: Relevanz der Innovation; Nachvollziehbarkeit der Funktion und des Nutzens; Nachweis der Wirksamkeit; Nutzen für Gesundheit und Wohlbefinden. Hier die Gewinner:

Kategorie Spa Design: Bier Spa (BierKulturHotel Schwanen)

Begründung der Jury: Im BierKulturHotel Schwanen folgt das Design des Spa-Bereichs konsequent dem Leitthema „Bier“ und findet bis ins kleinste Detail Umsetzung in einer authentischen Bierkeller-Erlebniswelt. Das zu den Spa-Attraktionen gehörende Bierfass-Dampfbad ist weltweit einzigartig.

Wellnessprodukt: Beautyfit Biskuits (Fit & Beauty)

Begründung der Jury: Die neuen Beautyfit Biskuits ermöglichen eine vollwertige Kompletternährung auf vegetarischer Basis über den gesamten Tag. Damit gelingt Abnehmen ohne Hungern, schlechte Laune, Nährstoffmangel und ungünstige Blutzuckerspitzen. Übergewichtigen Menschen erleichtern die Riegel den ersten Schritt auf dem Weg hin zu einem gesunden Gewicht und gesunder Ernährung. Darüber hinaus sind sie ein gesunder Snack für jedermann.

Spa Technologie: Robosculptor (roboSculptor)Begründung der Jury: Mit Robosculptor ist ein großer technologischer Fortschritt in der apparativen Vibrokompressionsbehandlung mittels rotierender Kugeln gelungen, mit Wirkung auf das Bindegewebe und Gefäßsystem. Die Behandlung, die zuvor mit Hilfe eines mechanischen Handgeräts durchgeführt wurde, übernimmt nun ein autonomes Robotersystem mit KI-Unterstützung.

Spa Technologie: Capsix (iYU)

Begründung der Jury: Die technologische Roboter-KI-Innovation für die Spa-Branche hat die Jury in diesem Jahr am meisten beeindruckt. Mit seiner beweglichen, anpassungsfähigen Roboterhand leistet iYu eine Deep Tissue Massage in direktem Kontakt zum menschlichen Körper und mit wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen auf das gesundheitliche Wohlbefinden. Hinter dieser zukunftsweisenden Entwicklung stehen 4 internationale Patente sowie eine Reihe wissenschaftlicher Begleitarbeiten und Publikationen.

Weitere Info zu allen nominierten Innovationen einschließlich der diesjährigen Gewinner unter wellness-innovation.eu