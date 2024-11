Die kleine romanische Kirche Saint Maximin finden Sie im Viertel Outre-Seille in der Rue Mazelle, etwa fünf Minuten Fußweg sowohl von der Place Saint-Louis als auch vom Deutschen Tor entfernt. Sie birgt einen besonderen Schatz: Ihre Glasfenster wurden vom großen französischen Allround-Künstler Jean Cocteau, Regisseur, Schriftsteller und Maler, in den 1960er-Jahren gestaltet. Zarte Pastellfarben, vorwiegend in blauen und grünen Tönen, schaffen eine ganz besondere Atmosphäre und strahlen spirituelle Ruhe aus.