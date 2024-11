Personelle Veränderungen: L’Oréal Luxe DACH richtet strategische Go-to-Market Organisation neu aus

Der Geschäftsbereich Luxe von L´Oréal Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) stärkt seine strategische Go-to-Market Organisation mit neuen Führungskräften, um sich optimal für die fortschreitende Digitalisierung sowie die sich wandelnden Markt- und Konsumentenbedürfnisse aufzustellen, das weitere Wachstum zu beschleunigen und die Marktführerschaft auszubauen.

In diesem Zuge hat Phillip Günkel (rechts) bereits zum 1. Oktober 2024 die neu geschaffene Position des Sales Directors L’Oréal Luxe DACH übernommen. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere bei L’Oréal Luxe zurück, die 2009 im Marketing begann und 2013 in den Vertrieb führte. Als ehemaliger Customer Director für Douglas verfügt er über umfassende Marktkenntnisse und ein exzellentes Netzwerk im Einzelhandel. „Phillip Günkel ist ein geschätzter Kollege, der uns mit seiner kollaborativen Arbeitsweise und strategischen Weitsicht überzeugt. Wir freuen uns, dass er das DACH Sales Team erfolgreich in die Zukunft führen wird“, sagt Hae-su Kwon, General Manager L’Oréal Luxe DACH.

In seiner neuen Position wird Phillip Günkel künftig direkt an Andreas Wagner (links) berichten, der zum 1. November 2024 die ebenfalls neu geschaffene Position des Chief Growth Officer bei L’Oréal Luxe DACH übernehmen wird. Wagner wird in seiner neuen Funktion die Bereiche Category Management, Sales Business Planning, Revenue Growth Management und das DACH-Sales Team verantworten. Er bringt langjährige Erfahrung aus seiner Tätigkeit bei Procter & Gamble sowie aus verschiedenen Positionen innerhalb der L’Oréal Gruppe mit, zuletzt als General Manager CPD in Südafrika. „Andreas Wagner ist mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Consumer Products und General Management die ideale Besetzung für diese strategisch wichtige Rolle“, so Hae-su Kwon: „Wir sind überzeugt, dass er die kommerzielle Ausrichtung von L’Oréal Luxe entscheidend stärken wird.“

Gleichzeitig wird Mario Blaeser, bisher General Manager Sales L'Oréal Luxe DACH, das Unternehmen zum 31. Oktober 2024 verlassen, um eine neue Herausforderung außerhalb des Konzerns anzunehmen. Hae-su Kwon: „Mario Blaeser hat die Modernisierung und Transformation des Sales- und Customer-Managements von L'Oréal Luxe in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und damit wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Wir danken ihm für sein außergewöhnliches Engagement und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute."