„Mit Till Westheuser konnten wir einen hervorragenden Nachfolger für Gordon Debus an der Spitze des Le Méridien gewinnen und sind überzeugt davon, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um seine neue Aufgabe mit Bravour zu meistern.“

Till Westheuser hat in Deutschland und Großbritannien Tourismus Management studiert und bekleidete danach Positionen in verschiedenen namhaften Hotels im In- und Ausland, darunter die Kempinski Hotels Das Tirol in Kitzbühel, Taschenbergpalais in Dresden und Atlantic in Hamburg. Als General Manager leitete er für Hyatt The Wellem in Düsseldorf und war zuletzt bei RIMC Hotels & Resorts Pre-Opening General Manager für den Hamburger Bunker.