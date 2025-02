Hilton hat das mit Spannung erwartete Hilton Cairo Nile Maadi mit spektakulärem Blick auf den Nil eröffnet. Das neue Hotel mit 255 Zimmern und Suiten liegt in Kairos urbanem Stadtteil Maadi in der Nähe des Museums der Zivilisation und bietet inspirierendes Design, moderne Annehmlichkeiten sowie ein dynamisches Restaurant- und Barangebot. Das Hotel verfügt über vier gastronomische Einrichtungen sowie sechs Tagungsräume für bis zu 500 Gäste. Das eforea Spa, das erste seiner Art in Ägypten, bietet eine breite Palette von Behandlungen. Das Hotel verfügt außerdem über ein modernes Fitnesscenter mit Blick auf den Nil, einen Außenpool und einen Kinderpool. Guy Hutchinson, President, MEA, Hilton: „Hilton hat eine starke Tradition in Ägypten, wo wir seit mehr als 60 Jahren vertreten sind. Die Eröffnung des Hilton Cairo Nile Maadi ist ein aufregender Schritt auf dem Weg, unser Portfolio in diesem Land zu verdreifachen.“ Hilton betreibt derzeit 14 Hotels in Ägypten und plant, sein Portfolio in den kommenden Jahren auf über 40 Häuser zu erweitern, darunter ein All-Inclusive-Resort in Marsa Alam unter der Marke Hilton Hotels & Resorts.

