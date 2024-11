Das renommierte Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg freut sich, die Ernennung von Andreas Wieckenberg zum neuen General Manager bekannt zu geben. Mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung in der Luxushotellerie tritt Wieckenberg die

Nachfolge von Raoul Hoelzle an, der im September das Unternehmen verlassen hat.

Erfahrener Hotelier mit internationalem Hintergrund

Andreas Wieckenberg bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der gehobenen Hotellerie mit. Seine Karriere begann im legendären Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden. Anschließend sammelte er wertvolle internationale Erfahrungen bei renommierten Marken wie dem Mandarin Oriental in Macau, Las Vegas und Washington D.C.