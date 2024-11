YSL Beauté eröffnet Pop-up Boutique in Düsseldorf

Zum Launch der neuesten Duftkreation LIBRE FLOWERS & FLAMES eröffnete die Couture Beauty Brand YSL Beauté ihre exklusive LIBRE Pop-up Boutique im Herzen von Düsseldorf.

Anlässlich des offiziellen Openings am 07. Oktober 2024 wurden die geladenen Gäste in die florale Welt des neuen Duftes versetzt.

Unter den Gästen waren viele bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Valentina Pahde, Models Soulin Omar, Anna Hiltrop und Lorena Rae sowie Fernsehmoderatorin Rabea Schif und Influencerin Isabella Schmidt (Mrs. Bella). Bis zum 12. Oktober konnte man in die Welt von Libre eintauchen.

„Die Pop-up Boutique kreiert ein immersives Markenerlebnis, das dem Kunden ermöglicht, vollständig in die Welt unserer #1 Duftikone LIBRE einzutauchen. Darüber hinaus bieten wir großartige Personalisierungsmöglichkeiten und ein echtes Erlebnis mit YSL Beauté“, Güven Dalgıç, General Manager YSL Beauté

Influencenrin Mrs. Bella

Fotos: Uwe Erensmann, Julian Huke Photography