Fred Smits ist neuer General Manager des Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee. Der 54-Jährige war in den letzten 16 Jahren in mehreren Häusern der Marriott Gruppe im Management tätig. Hierzu zählen Stationen im Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, The Westin Dublin und The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa.