Jan Schwarzer ist neuer General Manager im Aborea Marina Resort Neustadt. Der 35-Jährige bringt langjährige Erfahrung in der Hotellerie mit. 2005 startete er seine Hotelfachausbildung im Grand Hyatt Berlin und schloss sie mit IHK-Auszeichnung erfolgreich ab. Danach führte ihn sein Weg in den Sales Bereich bis hin zum Director of Sales. Zuletzt leitete Schwarzer vier Jahre das Henri Hotel Hamburg Downtown.