Auf Rhodos erwartet die Gäste ein exklusiver Adults-Only-Rückzugsort in verzaubernder Umgebung, wo Leidenschaft und Architektur miteinander verschmelzen.

Auf einem Hügel in der Nähe des Dorfes Lindos gelegen, bietet das exklusive Refugium einen bezaubernden Blick auf die Bucht von Vlycha. Das Hotel kombiniert seine atemberaubende Strandlage mit einer entspannten Atmosphäre. Beim Eintauchen in den großen Infinity-Pool vereinen sich Himmel und Meer zu einer spektakulären Kulisse. Paare können diese natürliche Schönheit in ihrem eigenen privaten L-förmigen Pool genießen. Wer möchte, kann sich im Evridiki Spa by Apivita mit charakteristischen Ritualen, Gesichts- und Körperbehandlungen verwöhnen lassen. Mit ihrem Fachwissen über Musik, Beleuchtung und Aromen haben die Spa-Experten den Spa- und Healthclub so gestaltet, dass die Sinne geschärft und die Gäste inmitten der Anforderungen des Alltags spirituellen Gelassenheit finden können. Yoga-Sitzungen fördern in friedvoller Atmosphäre das innere Gleichgewicht, und das gut ausgestattete Fitness-Center bietet den Gästen eine hervorragende Möglichkeit, bei malerischem Meerblick drinnen oder draußen zu trainieren.

Ein romantisches Highlight ist das intime Candlelight-Dinner unter dem Sternenhimmel im Restaurant „Thalatta“. Feinschmecker erleben eine abwechslungsreiche kulinarische Reise. Das Lindos-Ensemble sorgt für einen unvergesslichen Urlaub.

Wo die Grenzen verschwimmen

Ob von den Liegen an den Pools oder vom Strand aus: Von überall können Gäste den unendlichen Blick auf den Himmel und das ägäisches Meer genießen

Auszeit zu zweit

Wer möchte, kann sich mit Spa-Behandlungen verwöhnen lassen. Wohltuend: Ein Saunabesuch wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus

Lindos Grand Resort & Spa ♦ Vlycha ♦ 85107 Rhodos ♦ Griechenland ♦ Tel. +30 22444 40770 ♦ reslg@lindoshotels.com ♦ www.lindosgrand.com