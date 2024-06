Kinder, packt die Ranzen und Rucksäcke in die Ecke, wir haben endlich Ferien! Schluss mit dem Pauken in der Schule, jetzt wird fürs Leben gelernt: Wir gehen auf Reisen!

Auch wenn man die Welt in all ihren Farben und Facetten auf Tablets und Smartphones zoomen kann – die schönsten Abenteuer sind immer noch die, die man selbst hautnah erlebt.

Alle Sinne auf Hochtouren

Mit der Familie im Auto, im Zug oder Flugzeug unterwegs sein, das ist eine kleine Herausforderung. Und doch kann schon allein das Überlegen, was man alles einpacken muss oder was vielleicht doch besser zu Hause bleibt, für den Nachwuchs eine wichtige Erfahrung sein. Ist dann alles in Koffern verstaut, kann das eigentliche Ferien-abenteuer losgehen.

Wechselnde Landschaften, fremde Sprachen und andere Kulturen – alle Sinne sind auf Hochtouren. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kleinen aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Größere Kids zeigen zwar nicht immer gleich ihre Begeisterung mit emotionalen Ausbrüchen, doch nichtsdestotrotz nehmen sie all das Erlebte garantiert genauso in sich auf und behalten es in bester Erinnerung.

Spannend wird es allemal

Ob es nun ein spannender Städtetrip sein soll, ein gemütlicher Urlaub irgendwo auf dem Land, eine Abenteuertour mit Zelt oder relaxte Ferien in einem der vielen Hotels, die sich perfekt auf Familien eingestellt haben – die Auswahl ist riesig.

Wir möchten Ihnen ein wenig bei der Entscheidung helfen, wohin die nächste Reise gehen könnte. Wie wäre es beispielsweise mit Paris, Lissabon oder Sevilla? Viele Stadthotels haben erkannt, dass Familien eine mittlerweile ernst zu nehmende Zielgruppe sind, ihre Zimmer vergrößert und extra Spielzimmer eingerichtet. Unsere Hoteltipps für Ferien in Europa oder auch weltweit sind ebenfalls absolut kindertauglich.

Nun haben Sie die Qual der Wahl …

„Das schönste Ding auf der Welt ist, natürlich, die Welt selbst.“ Lyriker Wallace Stevens

Zahlen & Fakten

Im Jahr 2023 verbrachten rund 37 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub in Deutschland.

Das beliebteste Inlandsreiseziel war dabei Bayern. Das beliebteste europäische Auslandsreiseziel war Spanien, gefolgt von Italien und Skandinavien. Rund 16,4 Prozent der Deutschen wählten im Jahr 2023 ein Fernreiseziel für ihre Haupturlaubsreise. (Foto: Fotolia_C-Sunny-studio)

Die Packliste für den Familienurlaub

(Foto: shutterstock_Undrey) Um Ihnen die Vorbereitung zu erleichtern, hat „Mein Tophotel“ eine Packliste zusammengestellt. Die komplette Liste können Sie ganz einfach herunterladen und ausdrucken, um sie während des Packens abzuhaken.

Kleider & Accessoires Bei der Auswahl der Kleidung sollte vor allem der praktische Nutzen im Vordergrund stehen. Eine Hose mit vielen Taschen ist zum Beispiel optimal, wenn die Natur im Urlaub mit allen Sinnen erlebt wird und Fundstücke gesammelt werden.

Beauty & Kosmetik Beim Packen sollte der Kulturbeutel nicht aus allen Nähten platzen. Was brauchen Sie in Ihrer morgendlichen Routine und abends vorm Zubettgehen? Mehr ist nicht nötig. Wichtig ist es eher, Arzneimittel für den Notfall dabeizuhaben.

Papiere & Unterlagen Von A wie Anfahrtsbeschreibung bis R wie Reisepässe für Erwachsene UND Kinder. Werfen Sie vorher einen Blick auf das Gültigkeitsdatum. Auch wenn die Gedanken an Urlaub nicht gern mit Arztbesuchen zusammenhängen – Impfpässe und Krankenkarten besser einpacken. Sind auch alle Fahrkarten dabei? Los geht´s!

KINDER & SONNE

Geschützt durch den Sommer

Kinder verbringen viel mehr Zeit draußen als wir Erwachsene. Da ihre Haut jedoch besonders empfindlich ist, muss sie besonders gut vor Sonne geschützt werden.

Kinder wollen am liebsten draußen spielen. Damit ihre Haut nicht darunter leidet und keine irreparablen Schäden davonträgt, gilt es einige Regeln einzuhalten: Kinder unter zwei Jahren sollten keinesfalls in die direkte Sonne. Meiden Sie auch mit Sonnenschutz wie einem Schirm oder einem Sonnensegel die pralle Sonne, denn sonst besteht die Gefahr, dass das Kind überhitzt.

Wählen Sie sonnendichte T-Shirts, Langarm-Hemden, dünne lange Hosen oder Strampler und eine breitkrempige Kopfbedeckung, die auch den Nacken bedeckt. Achtung: Babyöl ist kein Sonnenschutzmittel, im Gegenteil: Es erhöht die Lichtempfindlichkeit! Größere Kinder sollten vor allem zwischen 11 und 15 Uhr am besten im Haus, notfalls aber zumindest im Schatten bleiben. In dieser Zeit ist die Intensität der UV-Strahlung dreimal so hoch wie am Rest des Tages.

Vor allem im Urlaub gleich morgens Sonnencreme auftragen. Hut oder Schirmmütze sind ein Muss. Und denken Sie daran, dass Wind und Wasser zwar kühlen, aber die UV-Strahlung nicht vermindern! Nach dem Sprung ins Meer oder in den Pool das Nachcremen nicht vergessen, mit duftfreien Produkten ohne Parabene oder PEGs.

