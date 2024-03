Sich vom wohltuenden Lavendelduft umspielen und von den sanften Wellen des Naturteichs hypnotisieren lassen. Im „Golden Flow“ sein und die ersten Züge des Frühlings vor allen anderen genießen.

An einem der wohl schönsten Plätze der Südsteiermark nahe Graz – very private, very secret – weckt das Unternehmerpaar Barbara und Andreas Reinisch surreale Sehnsüchte und stillt sie mit ihren „handpicked“ Golden Moments. Ob im exklusiven Country-Chalet, dem extravaganten Premium-Chalet oder der einzigartigen Panorama-Loft – in diesem mit zahlreichen Auszeichnungen – wie Gault & Millau (Best Chalets 2024), Connoisseur Circle (Nr. 1 Hideaway Österreichs), Falstaff (Best of Austria 2023) – prämierten „Garten Eden“ findet jeder zurück zu seiner inneren Mitte. Beim sportlichen Kurzurlaub, der heiß ersehnten Wellness-Auszeit oder dem genüsslichen Long-Stay – hier genießen Gäste unterschiedlichster Couleur den Logenplatz am Wasser, das Glas Wein unterm Apfelbaum oder relaxen auf der Massageliege im eigenen Chalet. Und plötzlich ist alles im (Golden)Flow.

Weinverkostung mit den Gastgebern Barbara und Andreas Reinisch



Mehr Golden Moments – mehr WOW-Gefühle

Nach einem langen Winter sehnen sich viele nach wohltuendem mediterranem Feeling. Im Golden Hill findet man es und darüber hinaus noch viele weitere WOW-Momente. Die „Wunscherfüller“ ermöglichen ihren Gästen exklusive Auszeiten zum Runterkommen: Ausschlafen, das direkt in die vier Urlaubswände servierte Frühstück genießen, Seelenkuscheln und sich beim Waldbaden mit der Natur verbinden. Nach einem Saunagang dem Alltag im Naturschwimmteich sanft davontreiben. Eins sein mit der Natur, die an diesem Platz so allgegenwärtig ist, und eintauchen in die Welt von Golden Hill, wo Ökologie und Ästhetik miteinander verschmelzen. Und abends, im eigenen Chalet Gang für Gang serviert, ausgiebig Barbaras Private Dining genießen. Das sind Frühlingsgefühle einmal anders. Das sind WOW-Momente à la Golden Hill.

„WUNSCHLOS GLÜCKLICH“-Feeling at its best! Wellness-Oasen im 300 qm Panorama-Loft mit Naturschwimmteich und Pool sowie das Premium Chalet Steppenfuchs mit Infinity Pool. Jeweils Outdoor-Sauna und Whirlpool

Golden Hill Country Chalets & Suites ♦ Waldschach/Steinfuchsweg 2 ♦ 8505 St. Nikolai im Sausal ♦

Österreich ♦ Tel. +43 650 3505936 ♦ welcome@golden-hill.at ♦ www.golden-hill.at