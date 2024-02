JK GROUP: Well-Being, Health & Lifestyle

Im Jahr 1927 als Schreinerei gegründet, ist die JK Group heute ein führender Anbieter in den Bereichen Well-Being, Lifestyle und Healthcare. International ist das deutsche Traditionsunternehmen mit mehr als 50 Partnern weltweit und Tochtergesellschaften in den USA, Niederlande und Großbritannien vertreten. Um den eigenen Anspruch an höchste Qualität zu erfüllen, wird jedoch ausschließlich in Deutschland produziert.

WELLSYSTEM: Entspannende Überwasser-Massage

Mit wohltuender Wärme und der sanften Kraft des Wassers aktivieren Wellsystem Hydrojets die tieferen Gewebeschichten, verbessern den Stoffwechsel und lockern die Muskeln. Dabei ist die kontaktlose Überwasser-Massage besonders hygienisch und eine ideale Ergänzung oder Alternative zur manuellen Therapie, die sich ohne Personalaufwand in bestehende Abläufe integrieren lässt. Der optionale Wellsystem Spa entführt während der Anwendung in eine Entspannungswelt aus Licht, Duft und Klang.

DAYON RECHARGE: Turn your Energy on

DAYON besticht nicht nur durch das prämierte Design, sondern vor allem durch neueste Licht-Technologien. Licht spielt eine bedeutende Rolle für unser gesundes Aussehen und den gesamten Organismus. Zu den Wirkungen von Rotlicht und Nahinfrarot gehören die Anregung der Kollagenbildung, die Förderung von Stoffwechsel und Durchblutung sowie die gesteigerte Produktion des „Zellkraftstoffs“ ATP in den Mitochondrien. Ein echter Energie-Boost für Haut, Körper und Seele.

KONTAKT

Stephan Schulz, Director Sales wellsystem

+49 174 8314657, stephan.schulz@jk-group.net

Martin Thellmann, Field Sales Manager Dayon

+49 171 7490139, martin.thellmann@jk-group.net



JK International GmbH, Köhlershohner Str. 60, 53578 Windhagen, Deutschland

www.jk-group.net