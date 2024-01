Herzliche Gastfreundschaft am Baa-Atoll. In diesem neu eröffneten Resort weht ein frischer Wind. In den Restaurants, beim Sport oder im AvaniSpa kann man Besonderes entdecken und erleben – begleitet von einem überaus freundlichen Team. Auch Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen.

Haharu bedeutet in der maledivischen Sprache Dhivehi „überströmende Liebe“. Gemeint ist die Herzlichkeit und Großzügigkeit der Menschen, die die Gäste des Avani+ Fares Maldives Resort erleben. Auf einer ehemaligen Kokosnusspalmenplantage wurden mit großer Sorgfalt 176 Villen und Studios sowie Pavillons errichtet, stets mit Blick und Umsicht auf die Schätze dieser Insel am westlichen Rand des Baa-Atolls. In den Mandelbäumen kann man Flughunde sehen, einzigartige Vögel haben sich in der üppigen Vegetation niedergelassen. Der Strand ist Nist- und Brutstätte für Schildkröten und weiße Krebse. Unzählige Fische und andere Meeresbewohner tummeln sich am Hausriff, das die Insel umschließt.

Avani Hotels & Resorts richtet sich an jüngere Reisende, die auf Stil und Komfort achten, aber auch Neues entdecken und feiern wollen. Und das kann man hier ebenso gut wie sportlich aktiv sein, zum Beispiel auf dem Tennisplatz, im AvaniFit Center, bei Badminton oder Volleyball. Auch genießen und entspannen gehört unbedingt dazu! Schon morgens beim Frühstück im Restaurant Ocean Terrace mit Blick auf den kristallklaren Ozean fühlt man sich wie in einer anderen Welt – umsorgt vom überaus aufmerksamen Avani-Team, das die Vorlieben der Gäste scheinbar mühelos abrufen kann.

Alle Sinne werden im AvaniSpa geweckt, Körper und Geist verwöhnt. Das Blau des Meeres verleiht den Villen und Studios einen frischen, modernen Touch. Wie schön, dass Terrasse, indischer Ozean und Strand nur wenige Schritte entfernt sind

Erfrischende Erlebnisse im AvaniSpa

Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste stehen auch im AvaniSpa im Fokus, erklärt mir Shalin Jose, Director of Spa, Wellness & Recreation. Er bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Ländern mit, hat er doch bereits mit Beauty- und Physio-Therapeuten aus unterschiedlichen Kulturen gearbeitet – in luxuriösen Insel-Resorts ebenso wie in Business Hotels und Luxus-Wellness-Centern. Seine Erfahrungen sowie topaktuelle Trends fließen in das Angebot des AvaniSpa ein. „Wir bieten maßgeschneiderte Spa-Erlebnisse, die für Wow-Momente sorgen und sich individuell an den Bedürfnissen des Gastes orientieren.“ So kommen bei den „Signature Experiences“ Behandlungen und Massagen zum Einsatz, die Körper und Geist in Balance bringen, aber auch Reize setzen, beispielsweise mit Traubenkernen oder warmer Lava.

Den Bereich Medical Spa sieht der Spa-Experte stark im Aufwind, da viele Gäste sofort sicht- und fühlbare Resultate wünschen. Im Spa kann man straffende und verjüngende Treatments buchen sowie IV Treatments ausprobieren. Noch nie gehört? Die intravenösen Vitamin-Cocktails sind in den USA längst ein Beauty-Trend. Per „Infusion“ werden die Power-Booster aus Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien direkt in die Blutbahn transportiert, wo sie dem Körper sofort zur Verfügung stehen und zur Verbesserung des Immunsystems und zur Erhöhung des Wohlbefindens beitragen können. Letzteres lässt sich übrigens auch beim Besuch der Sundowner Cocktail Bar Tribe oder des Fine-Dining-Restaurants Charcoal mit Holzofen feststellen. Doch auch in den anderen Restaurants und Bars sowie in den Villen und Studios des Resorts scheint der Geist des Haharu zu wehen.

Kinder sind hier herzlich willkommen. Der Avani Kids Club lädt mit vielfältigen Programmen zum Spielen und Entdecken ein. Das Essen schmeckt im Kinder-Restaurant Petit Bistro noch besser und Toben im Wasserpark im Freien macht auch Spaß. Für Teenager ist der Avani Teens Club Anlaufstation: mit Brettspielen, modernen Spielstationen, Abenteuern und Ausflügen.

„Das Baa-Atoll mit dem Boot erkunden, ist fantastisch!“, findet Redakteurin Susanne Stoll.

Avani+ Fares Maldives

Das in 2023 neu eröffnete Resort im Baa-Atoll erreichen Sie vom internationalen Flughafen Velana in Malé aus per

Wasserflugtransfer in 35 Minuten. Eine Übernachtung im Studio kostet p. P. ab 170 € (inkl. Frühstück, ohne Transfer).

www.avanihotels.com/en/fares-maldives

