In der ersten und einzigen Sternwarte der Malediven. Das hauseigene Korallenriff gilt als eines der schönsten Tauchreviere der Welt. Zudem punktet das luxuriöse 5-Sterne-Inselresort mit neuen Over Water Villas und fantastischen Ausblicken in den Sternenhimmel.

Abends liegt eine ganz besondere Magie über dem Resort am Baa-Atoll. Die Region bietet aufgrund ihrer Nähe zum Äquator spektakuläre Ausblicke auf den südlichen und nördlichen Himmel – genau passend für die erste und einzige Sternwarte der Malediven. Im Sky, einem Observatorium mit einer luxuriösen Cocktailbar, können die Gäste des Anantara Kihavah die Sterne beobachten. Mit dem Sky-Guru Hammadh, einem gebürtigen Malediver, oder mit einem seiner Schüler in den Sterne funkelnden Himmel zu schauen, und den Geschichten zur Astronomie zu lauschen, ist ein besonders eindrucksvolles Erlebnis.

Unvergessliches erlebt der Gast hier fortwährend. Umgeben von einer blauen Lagune und mit weißem Sandstrand ist die Insel ein wahres Paradies, das zum UNESCO Biosphärenreservat zählt. Die insgesamt 80 Beach-Pool beziehungsweise Over Water Villas haben entweder einen privaten Strandzugang oder thronen auf Stelzen über dem Wasser.

Frisch renoviert heben 40 Over Water Pool Villas das Wohnerlebnis auf ein neues Level. Mit einer Größe von 267 Quadratmetern und erweiterter Sonnenterrasse bieten sie noch mehr Platz und Privatsphäre als zuvor. Diese Ausmaße hat meine Villa nicht, doch ich komme aus dem Staunen nicht heraus und kann mich kaum sattsehen … das türkisblaue Meer ist in allen stilvoll eingerichteten Räumen präsent. Selbst durch den Glasboden der Badewanne schaue ich ins Wasser und auf Fischchen, die gerade vorbei schwimmen.

Eine Mischung aus indisch-marokkanischen Einflüssen, Erbe der kolonialen Vergangenheit der Malediven, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Resort. Eigentlich will ich mein Refugium gar nicht mehr verlassen, doch das wäre zu schade. Mit dem Fahrrad, das vor jeder Villa steht, erkunde ich das weitläufige Gelände, radle vorbei an einem imposanten Orchideengarten. Hier erlebt man einzigartigen Luxus in unberührter Natur: Beim Bau des Resorts wurden keine Bäume oder Palmen gefällt, sondern sorgfältig um diese herum gebaut.

Der Steg oben führt in den „Wellness-Himmel“! Das Anantara Spa mit seinen sechs Behandlungssuiten über dem Wasser lädt zu Massagen in traumhaft schönem Ambiente und anschließendem Relaxen auf der Sonnenterrasse ein. Zwei überdimensionale Tauchbecken scheinen über dem Ozean zu schweben. Toll nach einem langen Flug: das Angebot an Vitamin-IV-Behandlungen, mit immunstärkenden Vitaminen und Mineralstoffen plus Anti-Aging-Infusion. Diese Mischung stärkt die Haut und versorgt sie mit viel Feuchtigkeit

Eines der schönsten Tauchreviere

Weiter geht’s zum Strand und zum hauseigenen Korallenriff mit der berühmten Yellow Wall. Dank seiner Artenvielfalt gilt das Riff als eines der schönsten geschützten Tauchreviere weltweit. Vor kurzem hat das Anantara Kihavah Maldives Villas eine wissenschaftliche Studie in Form eines Coffeetable Books veröffentlicht. Das Werk hebt nicht nur die Schönheit des Riffs hervor – es soll auch das Bewusstsein für den Schutz der Meere schärfen. Vielfältige Initiativen wurden bereits ins Leben gerufen. Und auch die Gäste selbst können sich aktiv für den Naturschutz einsetzen und beispielsweise zusammen mit Meeresbiologen Korallen in der Lagune pflanzen, die später im Riff eingesetzt werden.

Im Unterwasser Restaurant Sea sieht man Korallen und Meeresbewohner aus nächster Nähe und weiß nicht, was faszinierender ist: das kulinarische Angebot auf Top-Niveau, die exklusiven Tropfen aus dem mehrfach prämierten Unterwasser-Weinkeller oder die Artenvielfalt des Meeres. Insgesamt sechs Restaurants und Bars stehen zur Wahl. Im Manzaru wird leichte italienische Küche serviert und das morgendliche Frühstück genießen die Gäste mit den Füßen im Sand im Plates-Pavillon. Die Elements Beach Bar ist der perfekte Platz, um den Sonnenuntergang und das spektakuläre Farbenspiel zu beobachten.

Anantara Kihavah Maldives Villas

Die Insel Kihavah gehört zum nordwestlich gelegenen Baa-Atoll und ist mit dem Wasserflugzeug innerhalb von 30 Minuten vom internationalen Flughafen in Malé aus erreichbar. Gäste des Anantara Kihavah haben dort Anspruch auf den Zutritt zur VIP-Lounge mit kostenlosen Getränken, Snacks, WLAN und sanitären Einrichtungen zum Erfrischen. Mindestens drei Stunden vor dem geplanten internationalen Flug werden abfliegende Gäste zum Flughafen gebracht, die Buchung der Wasserflugzeuge erfolgt über das Resort. Die Unterbringung in einer Beach Villa für bis zu drei Erwachsene kann ab 750 Euro pro Nacht gebucht werden. Die kleinste Residenz mit Platz für bis zu sechs Personen ist ab zirka 5765 Euro pro Nacht zu haben.

www.anantara.com/de/kihavah-maldives

