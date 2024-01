Das Fünf-Sterne-Luxus-Refugium OUTRIGGER Maldives Maafushivaru Resort im Süd Ari Atoll bereitet seinen Gästen einen Rundum-Traumurlaub. Auf der kleinen, nur 25 Flugminuten von Malé entfernten Insel erwartet sie ein Barefoot-Luxury-Angebot vor einer Kulisse aus weißem Sandstrand, grüner Pflanzenwelt und türkisblauer Lagune. Wellness startet nicht erst im Navasana Spa, wo die Heilkraft des Ozeans in den Anwendungen eingeflochten ist und die Haut mittels Algen eine Verjüngungskur erhält sowie dank Produkte der Bio-Marke VOYA regeneriert. Wellness beginnt schon beim ersten Schritt auf dem warmen Sand und ersten Sprung in den privaten Pool einer der 81 Villen des Resorts. Glücklich wähnt sich, wer zu Jahresanfang in den Genuss der Kochkünste von Eyck Zimmer kommt. Vom 17. bis zum 31. Januar 2024 stellt der vielfach preisgekrönte Meisterkoch seine kulinarische Kunde unter Beweis. Im Restaurant Art-i-sankreiert der gebürtige Erfurter mit internationalem Renommée zwei Wochen lang Fünf-Gänge-Menüs, die für Wohlgefühl sorgen. Das junge Hotel der OUTRIGGER Gruppe ist bereits ein Refugium an sich, doch bietet es selbst davon noch einen exklusiven Rückzug. Resort-Gäste können auf der benachbarten Insel Lonubo exklusives Programm buchen – vom Picknick zu zweit bis zum Beach Dinner unter Sternenhimmel.

Eine Besonderheit sei erwähnt, denn OUTRIGGER Resorts und Hotels setzt sich stets für Land und Leute ein und daher auch für den Schutz der Ozeane. Gäste können mit einer ortsansässigen Meeresbiologin Entdeckungsreisen ins Meer unternehmen und sogar bei Projekten zur Korallenregeneration mitwirken.