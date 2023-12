Plötzlich sind sie da. Die Gedanken, die sich immer wieder im Kreis drehen. Flashbacks. Zukunftsszenarien. Deadlines. Dazu erhöhter Puls. Gefühle, die einem den Atem rauben können. Die meisten von uns kennen Stress und das oft damit einhergehende Gedankenkarussell. Dann fragt man sich: Warum bin ich an diesem Punkt? Und wie komme ich da einfach und rechtzeitig wieder raus?

Meditation, gute Ernährung, eine ausgewogene Work-Life-Balance – alle diese Methoden haben natürlich ihre Berechtigung. Aber es geht eben auch banal einfach: Mit einem Sprung ins eiskalte Wasser. Schon Johann Wolfgang von Goethe hat – von Yoga-Asanas in Indien nichts ahnend – die oberste Eisschicht der Ilm aufgehackt, um ein Eisbad zu nehmen. Naturheilkundler wie Ernst Mahner und Sebastian Kneipp haben im 19. Jahrhundert auf die Heilkraft von kaltem Wasser und Winterbaden aufmerksam gemacht. Heute erleben das Eisbaden und Winterschwimmen durch Stars wie Kate Middleton und Hailey Bieber erhöhte mediale Aufmerksamkeit. Während die Prinzessin von Wales gerne bei jeder Witterung ein paar Schwimmzüge in umliegenden Seen macht, taucht Hailey Bieber regelmäßig in eine mit Eis gefüllte Gartenwanne ab. Unterschiedliche Methoden, gleiches Ziel: kaltes Wasser und seine Vorzüge genießen.

Genießen? Das klingt für die Meisten ironisch – zumindest am Anfang. Schließlich liegen die Wassertemperaturen mit höchstens 10 Grad Celsius für Ungeübte an der Grenze des Erträglichen. Schon der Gedanken daran lässt schaurige Gänsehaut entstehen. Warum sollte man sich das freiwillig antun?

„Wer Kälte bewusst und richtig einsetzt, stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern steigert generell die Gesundheit und Vitalität“, sagt der staatlich geprüfte Fitnesscoach und Gesundheitstrainer Markus Führer, der im Hotel Karnerhof Eisbaden-Workshops nach der berühmten Wim-Hof-Methode anbietet. Kurz zu Wim Hof: Der unter dem Namen „The Iceman“ bekannte holländische Extremsportler und Rekordbrecher hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Sein neuestes Werk mit dem vielversprechenden Titel „Nie wieder krank: Gesund, stark und leistungsfähig durch die Kraft der Kälte“ zeigt, welche Vorteile das Eisbaden haben kann.

Mittlerweile sind all diese Vorzüge wissenschaftlich untersucht und belegt. Dazu gehören zum Beispiel, mehr Energie und weniger krank werden. Und nicht zu vergessen die mentale Komponente: Laut zahlreicher Studien zu Wim Hofs Methoden sorgt Winterbaden nicht nur für eine bessere Stimmung, es kann eben auch Stress reduzieren, den Schlaf verbessern und Depressionen verringern. Dafür verantwortlich sind, neben anderen Körperprozessen, insbesondere ausgeschüttete Opioide wie Dopamin, Serotonin und Endocannabioide, cannabisähnliche Substanzen, die zu einem High-Gefühl und tiefem Wohlbefinden führen können.