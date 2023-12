Nadine Friedli wird per 1. März 2024 die Position als General Managerin im Hotel The Alpina Gstaad übernehmen. Sie folgt auf Tim Weiland, der in den Verwaltungsrat wechselt. Seit 2021 ist Nadine Friedli als stellvertretende Direktorin im 5-Sterne-Superior-Haus tätig. Zuvor war die gebürtige Bernerin dort als Director of Finance and Administration.