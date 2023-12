„Der Druck auf Unternehmen wächst stetig, hier etwas zu tun“

Herr Reingraber, glauben Sie, dass die Nachfrage nach Zertifizierungen im Bereich Nachhaltigkeit zunehmen wird?

Definitiv, und wir stehen sicherlich erst am Anfang. Der Druck auf Unternehmen wächst stetig, hier etwas zu tun. Wir vom GreenSign Institut zeigen auf, dass Nachhaltigkeit kein Hexenwerk ist, sondern man sich Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickeln kann.



Sind die Themen Nachhaltigkeit und Spa grundsätzlich überhaupt vereinbar?

Sie sind nicht nur vereinbar, sondern können auch relativ einfach umgesetzt werden. In Spas bieten sich viele Möglichkeiten, durch kleine, gezielte Maßnahmen große Verbesserungen zu erzielen. Dies reicht vom Verwenden umweltfreundlicher Produkte und Materialien bis hin zu Energie-Effizienzmaßnahmen und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen. Spas sind in einer sehr guten Position, um Nachhaltigkeit auf natürliche und effektive Weise in ihr Konzept zu integrieren. Sie haben ja oft schon den Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden und Naturverbundenheit.

Zertifizieren lassen können sich beim GreenSign Institut europaweit Hotels?

Die GreenSign-Zertifizierung steht Hotels nicht nur in Europa, sondern weltweit offen. Aktuell sind wir in 18 Ländern vertreten und haben mehr als 750 Unternehmen, die an unserem Zertifizierungsprozess teilnehmen.

Julian Reingraber

ist Business Development Manager beim GreenSign Institut. www.greensign.de