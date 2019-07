Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem es beinahe alles gibt, außer Termine, Stress und Hektik. Diesen magischen Ort gibt es – das Grand Hotel Heiligendamm, das Luxushotel in Mecklenburg-Vorpommern. Mit seiner einzigartigen Lage am wunderschönen Ostseestrand, der eleganten Symbiose aus Luxus, Architektur und Natur ist das Fünf-Sterne-Hotel „the place to be“. Erleben Sie einen atemberaubenden Aufenthalt in diesem prachtvollen weißen Gebäudeensemble. Es erwarten Sie eine kulinarische Gourmet-Vielfalt, familienfreundlicher Service von höchster Qualität und ein atemberaubender Spa-Bereich inklusive Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft und Fitnessbereich mit Sport- und Yogakursen.

Gewinnen Sie mit SPA inside entspannendes „Meeresrauschen“:

Im Arrangement „Meeresrauschen“ enthalten sind zwei Übernachtungen im Classic-Zimmer, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 2 x 3-Gang-Menü im Kurhaus Restaurant, 90-minütiges Meeresritual nach Wahl und freie Nutzung des 3000 Quadratmeter großen Spa-Bereichs und die Teilnahme am Kulturprogramm.

Senden Sie bis 1. August 2019 eine E-Mail mit dem Betreff „Heiligendamm“ an: gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!



Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.