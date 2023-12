Zwischen den beiden Hauptinseln Honshu und Shikoku liegt die Seto-Inland-See mit ihren unzähligen Inseln, grandiosen Aussichten – und überraschenden Ausstellungen!

Mehr als tausend kleine, mit Kiefern bewachsene Inselchen – vielleicht sogar einig hundert mehr – mildes Klima und ein entspannter Lebensstil: Die Seto-Inlandsee zwischen den beiden Hauptinseln Honshu und Shikoku ist ein kleines Paradies. Kein Wunder, dass die Region, die auch als Setouchi bekannt ist, größtenteils zum Setonaikai-Nationalpark gehört, einem der ersten Nationalpark Japans. In Japan wird dieses Gebiet auch „Das Land des schönen Wetters“ (hare no kuni) genannt. Um sie zu entdecken gibt es gleich mehrere Möglichkeiten: Mit dem Fahrrad über den Shimanami-Kaid-Radweg, oder per Boot. Viele zieht es auch direkt nach Inujima, Naoshima und Teshima. Auf diesen Eilanden beschlossen die Bewohner, aktiv der Abwanderung entgegenzuwirken und sie (erfolgreich) in Kunstinsel zu verwandeln. Heute sind sie voller hochkarätiger Kunstobjekte.

Unsere Hotel-Tipps

Hotel Azumi Setoda

Eigentlich ist das Azumi Setoda auf der kleinen Insel Ikuchijima ein traditioneller Ryokan, ein traditionell eingerichtetes japanisches Hotel. Das ehemalige Anwesen einer Schifferfamilie aus dem 19. Jahrhundert wurde behutsam renoviert und mit viel Zedernholz gemütlich ausgekleidet.

Ungewöhnlicher Luxus: jedes Zimmer verfügt über einer Badewanne aus Zypressenholz. Und hat einen privaten Garten oder einen großzügigen Balkon mit Blick auf den begrünten, mit Zedernholz umrahmten Innenhof. Und dass die Küche einfach nur exzellent ist, versteht sich von selbst!

Der Flughafen Hiroshima liegt ein Autostunde entfernt. azumi.co/setoda – Preise ab 535 Euro/Nacht

Zenbo Seinei – In der Natur ganz bei sich

Viel Ruhe, grüne Natur und der perfekte, unaufdringliche Luxus zeichnen das Wellness-Retreat Zenbo Seinei auf der Insel Awaji-shima aus. Modern und minimalistisch schmiegt sich das 18-Zimmer-Luxushotel an die grünen Hügel und verspricht ein exklusives Erlebnis.

Das hölzerne Hauptgebäude wurde genau auf dem 135. östlichen Längengrad errichtet und nach Feng-Shui-Prinzipien gestaltet. Das Pièce de Resistance ist jedoch die 100 Meter lange Hoch-Terrasse aus Zedernholzplanken mit grandioser Rundum-Aussicht. All das hat der Architekt Shigeru Ban natürlich nicht ohne Hintegedanken geplant: Das Zenbo Seinei soll ein Ort der meditativen Ruhe, der Selbstversenkung sein, ganz im Sinne der Zen-Buddhistischen Tradition Japans. Was nicht heißt, es gäbe nichts zu tun: Entspannende Bäder unter freiem Himmel, gesunde, vegetarische Küche und Yoga-Kurse mit genialer Aussicht helfen dem Geist zu entspannen.

Mit dem Auto 1,5 Stunden von Kyoto entfernt. www.zenbo-seinei.com/en – Preise ab 305 Euro pro Nacht p.P

Hotel Setouchi Aonagi

Minimalistisch, geradezu Zen-buddhistisch ist das Aonagi – und doch voller außergewöhnlicher Erfahrungen, Das Sieben-Suiten-Hotel – jede von ihnen 100 Quadratmeter groß – wurde von Japans weltberühmtem Stararchitekten Tadao Ando geschaffen und bietet nicht nur ein Spa und ein Onsen, sondern auch zwei Swimmingpools, deren Position gut gewählt ist:

Abends spiegelt sich der Sonnenuntergang im Wasser des Seto-Sees und die Sonne scheint dort zu versinken. Auch die Küche, die sich auf Kaiseki spezialisiert hat, ist schon für sich einen Besuch wert.

Der Flughafen Matsuyama ist 50 Minuten entfernt. www.setouchi-aonagi.com/en – Ab 830 Euro inkl. Frühstück und Dinner für 2 Personen

Guntû – das schwimmende Hotel

Näher kann man dem Wasser nicht sein: Das Guntû ist ein schwimmender Ryokan mit dem typischen diskreten Luxus – und kreuzt auf drei Routen in den Gewässern der Seto-Inlandsee. Was übrigens nicht bedeutet, dass man auf die Sauna oder klassischen Onsen-Bäder verzichten müsste. Letzteres übrigens immer mit genialem Blick über das Meer.

In der Küche wird derweil klassische, hochwertige Küche zubereitet – die perfekte Erholung! Kein Wunder, dass das Guntû vom Magazin „Time“ zu einem der „World’s Greatest Places” gekürt wurde.

Es wird ein Shuttle-Service vom Airpott Hiroshima zur Bella Vista Marina in Onomichi, Hiroshima, angeboten. guntu.jp –

3-Tage Reise ab ca.3600 Euro p. P. und Kabine inkl. Verpflegung

