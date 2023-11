Erwin Müller wurde mit dem Persönlichkeitspreis der Fragrance Foundation geehrt

Ein bewegendes Highlight im Rahmen des 31. Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS am 16. November 2023 war die Verleihung des Persönlichkeitspreises an die Unternehmerpersönlichkeit Erwin Müller. Der Inhaber und Gründer der gleichnamigen Drogerie- und Parfümeriekettewurde für seine Verdienste um die Duftbranche in Deutschland, deren Entwicklung er nachhaltig geprägt und maßgeblich beeinflusst hat, ausgezeichnet.

„Die Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS verbindet die innovative Inszenierung von Parfums mit den Menschen und Marken, die für diese fantastischen Düfte stehen und schlägt die Brücke zu den Konsumenten und Konsumentinnen, die diese Düfte lieben. Daher freut es mich persönlich besonders, dass wir in diesem Jahr mit Erwin Müller eine Persönlichkeit mit dem Ehrenpreis auszeichnen konnten, die sich in besonderem Maße um die Parfumbranche in Deutschland verdient gemacht hat“, so Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Germany.

„Erwin Müller hat in jeder Station seines unternehmerischen Handels sein Unternehmen sehr innovativ entwickelt und eine Erfolgsstory sondergleichen geschrieben. Daher gilt ihm der Respekt unserer Branche, die genau solche Protagonisten braucht, um erfolgreich zu sein. Meine Glückwünsche gehen an alle Nominierten und Gewinner und Gewinnerinnen der 31. DUFTSTARS. Ihre Leistungen und die ihrer Teams machen unsere Branche zu dem, was sie ist. Mein Dank richtet sich an die Menschen, die unseren Marken, aber auch der Plattform DUFTSTARS jeden Tag aufs Neue ihr Vertrauen aussprechen.“ www.duftstars.de

Auch wir verneigen uns vor der Leistung und dem Lebenswerk von Erwin Müller und gratulieren ihm ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!