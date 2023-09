Nominiert Kurhotel an der Obermaintherme, Bad Staffelstein

Eigendynamik Vitus der Nothelfer, der heilige St. Veit, der Patron der Jugend und Schutzpatron bei Krankheiten, symbolisiert das jahrhundertealte Klosterwissen um wirkungsvolle Pflanzen und Früchte. Ganz im Einklang mit der Natur, Lebensqualität, einem hohen Maß an Wohlbefinden und viel Lebensfreude! Das Vitus Spa steht für ein schönes, gepflegtes Aussehen, eine attraktive Ausstrahlung, einen gestärkten Körper in Balance sowie Fitness und Beweglichkeit bis ins hohe Alter. Das junge Team aus erfahrenen Kosmetikerinnen, Masseuren und Masseurinnen bietet den Gästen mit entspannenden, erfrischenden und verjüngenden Behandlungen einen Wellnessurlaub, der in Erinnerung bleibt. Das Spa-Team legt in Eigenregie größten Wert auf Zwischenmenschlichkeit, Selbstverantwortung und -organisation. Seine Mission ist es, den Gästen ein unvergessliches Wellnesserlebnis zu bieten, das die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Mit gemeinsam erarbeiteten Qualitätsstandards und regelmäßigen Trainings und Rollenspielen stimmen sich die Mitarbeiter noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste ab. www.kurhotel-staffelstein.de

Nominiert Parkhotel Egerner Höfe, Rottach-Egern

Wellnessexperten Der Mangfall Spa des Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern ist der perfekte Rückzugsort für Erholungssuchende: Im Jahr 2021 komplett neu kernsaniert und mit einem großen Bezug zur umliegenden Natur gebaut, finden Spa-Liebhaber hier eine ganzheitliche Auszeit. Natürliche Materialien sowie die bewusste Auswahl renommierter und auf natürliche Wirkstoffe basierende Produkte werden bei Spa-Treatments und Anwendungen eingesetzt. Für die verwöhnenden Massagen und vitalisierenden Beautybehandlungen mit den hochwertigen Produkten von Auteur, Doctor Duve und Sisley sind im Mangfall Spa die Spa-Managerin Vanessa Legler und ihr Team zuständig, die Beauty-und Wellnessexperten verwöhnen die Day-Spa Besucher und Gäste. Eintauchen in einen leisen, ganz besonderen Luxus. www.egerner-hoefe.de

Gewinner Hotel Hochschober, Turracher Höhe

Agenten mit Talenten Gut 5000 Quadratmeter Platz zum Wohlfühlen bietet das Wellnesshotel in Kärnten, gelegen auf 1763 Höhenmetern. Besonderheiten sind das beheizte See-Bad, der Chinaturm mit Teehaus, der orientalische Hamam und die Panorama-Saunen. Von den großzügigen Wellness Ruheräumen reicht der Blick auf den See und die Berge. Rund 70 Massagen und Anwendungen umfasst das Kristall-Spa-Sortiment. Belebend wirkt das Höhenklima, besonders in der Kombination mit einem entspannenden Wellness-Tag am See. Und noch eine Besonderheit bietet das Kristall-Spa: Hier werden die Mitarbeiter des Spa-Teams mit einer innovativen und originellen Empolyer-Branding-Strategie gefördert, um die Identifikation und den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Die Strategie stellt die besonderen Fähigkeiten der Mitarbeitenden sowie das Miteinander in den Mittelpunkt. Die gute Stimmung im Team und das Bestreben, erstklassigen Service zu bieten, ist für Gäste deutlich spürbar, wie u.a. die sehr guten Hotelbewertungen unterstreichen. Highlights des Hotels sind die exquisiten kulinarischen Genüsse und ein umfangreiches Aktivprogramm. So können Gäste z. B. beim Glücksyoga zu innerer Ruhe und einer bewussteren Körperwahrnehmung finden. www.hochschober.com

