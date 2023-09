Nominiert Naturhotel Forsthofgut, Leogang

Foto: Patrick Langwallner

Natur im Mittelpunkt Herzstück des naturverbundenen Hotels an den Hängen des Asitz ist das Wald-Spa mit vertikaler Indoor-Wald- und Felsendusche, die aus der hoteleigenen Quelle gespeist wird. Das Spa-Konzept wurde kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Mit dem Green-Spa-Konzept soll die Umweltbelastung minimiert und auf umweltfreundliche Materialien geachtet werden. Grüne Energie durch Erdwärme und die Zusammenarbeit mit nachhaltigen Kosmetikmarken sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen Maßnahmen. Darüber hinaus wurde unter dem Spa Star Plus Konzept ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt, der den Fokus auf die Bedürfnisse der Gäste legt. Hochwertige Behandlungen sowie umfassende Betreuung und Begleitung ermöglichen ein Rundum-Wohlfühlerlebnis zur Entspannung und Regeneration. Kulinarische Genüsse bietet die Forthofgut-Küche. Sie besticht mit fairen, nachhaltigen und lokalen Produkten, die zum größten Teil von benachbarten Lieferanten sowie vom hoteleigenen Bauernhof stammen.

In den insgesamt 105 Zimmern und Suiten schafft Inhaberfamilie Schuck mit in der Region verwurzelten Materialien ein behagliches Wohnerlebnis in modernem Alpin-Design – stilsicher und traditionsbewusst. Highlight für kleine Naturentdecker: ein echtes Kinderbauerndorf. www.forsthofgut.at

Nominiert Klosterhof Alpine Hideaway & Spa, Bayerisch Gmain

Foto: Julian Artner

Begeisterung leben Der Klosterhof wurde als erstes Hotel in Deutschland mit dem EU Eco Label ausgezeichnet und steht seit über fünfhundert Jahren für Kontinuität. Erbaut an einem Platz, der ursprünglich von den Mönchen des Klosters St. Zeno mit Bedacht für ihre Ökonomie gewählt worden ist. Das Hotel ist komplett in die umliegende Bergwelt des Berchtesgadener Landes integriert. Die komplette Holzverkleidung des 2016 eröffneten Neubaus mit begrünten Dächern trägt ergänzend zur ökolgischen Nachhaltigkeit bei. Durchflussbegrenzer, eine moderne Schwimmbad-technik sowie weitere technische Vorrichtungen reduzieren den Wasserverbrauch und sorgen so auch im 1500 Quadratmeter großen Artemacur Spa für eine Extraportion Nachhaltigkeit. Neben klassischen Massagen zählen Anwendungen mit Bad Reichenhaller Salz zu den Highlights.

Bei einer 170-minütigen Salzzeremonie kann beispielsweise in Sole und Salz neue Energie getankt werden. Angegliedert ist das hoteleigene Gesundheitszentrum – mit vielfältigen Medical Wellness Angeboten unter ärztlicher Begleitung. www.klosterhof.de

Gewinner Biohotel Rupertus, Leogang

Echt bio Das Naturhotel Rupertus in Leogang im Salzburger Land an der Grenze zu Tirol ist als Bio-Hotel zertifiziert und bietet nachhaltigen Urlaub für alle Sinne. Das Wellnesshotel verwendet zu 100% Öko-Strom, Lebensmittel aus der Region, Fisch nur aus Wildfang oder aus Bio-Fischzucht, kontrollierte Bio-Produkte ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe und ohne Tierversuche. Für Veganer gibt es im Hotel ganztägig vegane Gerichte. Viele der Gerichte im Restaurant mit Bio Küche, und die Drinks in der GreenBar werden mit Kräutern aus dem Bio-Garten zubereitet. Gewohnt wird in Bio-Zimmern, Naturzimmern, Familienzimmern und Zirbensuiten, die zum Wohlfühlen und Entspannen einladen.

Und da Wohlfühlen keine Jahreszeiten kennt, können Gäste winters wie sommers in das beheizte Hallenbad mit Außenpool eintauchen und alle Wellnessangebote wie Saunen, Ruhebereiche und Treatments zu jeder Saison nutzen. Zudem bieten ein Kaltwasserbecken und ein 25 Meter langer Infinity In- und Outdoorpool viel Platz zum Schwimmen plus einen unvergleichlichen Bergblick. Die Gedanken in Fluss bringen und Lebensenergie zurückgewinnen, das können die Gäste bei den Yoga-Retreats und -Camps. www.rupertus.at

„Bei Bio denken viele an Lebensmittel. Wir vom Rupertus denken noch viel weiter. Nicht nur als zertifiziertes Bio-Hotel. Auch, weil es unser Stil ist.“ Das Hotel wird in der 2. Generation geführt.