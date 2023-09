Nominiert Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf

Foto: Michael Huber Photography

Auf neuen Wegen Das Besondere des 4-Sterne-Superior-Hotels ist die Spezialisierung auf Holistic Ayurveda, das sich in Verbindung mit dem heilenden Thermalwasser, Komplementär- und Schulmedizin auf maßgeschneiderte Lösungen konzentriert. Die Hoteleinrichtung mit 60 Doppelzimmern und Suiten lässt den Besucher unmittelbar in den facettenreichen Kosmos des Ayurveda mit seiner indischen Farb- und Stimmungswelt eintauchen. Zugleich genießt der Gast einen Hauch mediterranen Flairs, das sich nicht nur im wohltuenden Klima der Steiermark offenbart.

Das Konzept des Holistic Ayurveda basiert auf acht Säulen, die ein Ganzes ergeben: Innen und außen, im Körperlichen wie im Geistig-Seelischen. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Mit den Holistic Ayurveda Solutions werden vier Zielgruppen angesprochen: der Ayurveda-Gast, der Yoga- & Meditations-Gast, der Kur-Gast und der Gast, der nach alternativen Heilmethoden sucht. Was sie eint, ist der Wunsch, präventiv oder regenerativ etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Beispiele sind die Stärkung des Immunsystems, Gewichtsoptimierung oder neue Perspektiven in krisenhaften Lebenssituationen zu finden. Der individuelle Weg ist das Ziel. www.mandira-ayurveda.at

Nominiert Waldhotel Health & Medical Excellence Spa, Obbürgen

Im Einklang mit der Natur Raffinesse und Ruhe haben sich im Waldhotel Spa, Teil des Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne, zu einem besonderen Konzept auf Grundlage von Wellnessinnovation und Gesundheitskompetenz vereint – Healthy by Nature. Das Spa ist ein Ort des Wohlbefindens und der Selbstfindung, an dem neue Dimensionen der körperlichen und geistigen Leichtigkeit definiert werden. Im angeschlossenen Waldhotel Health & Medical Excellence kümmert sich ein fachübergreifendes Expertenteam um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gäste, setzt neue Maßstäbe in der Präventionsmedizin und begleitet auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit. Die Expertise umfasst Diagnose-, Therapie- und Rehabilitationsangebote, ergänzt durch Prevention & Health Programme. Schweizer Hotelgastfreundschaft von außergewöhnlicher Qualität, modernste medizinische Konzepte und hervorragende Architektur verbinden sich im Waldhotel Health & Medical Excellence zu einem Ort der Gesundheit und Entspannung. www.burgenstockresort.com

Gewinner BollAnts Spa im Park, Bad Sobernheim

Tradition neu belebt Das BollAnts Spa im Park ist ein ausgezeichneter Ort der Ruhe und Entspannung. Dafür sorgt allein schon die Lage, mitten im Naheland mit seiner reizvollen Landschaft. Wildromantische Flüsse und Bachläufe, weite Wälder, sanfte Hügellandschaften und ertragreiche Weinberge bilden die malerische Kulisse für die weitläufige Hotelanlage im Tal. Jeder findet hier sein Lieblingsplätzchen zum Aktivsein, Regenerieren, Schlemmen und Genießen. Ein weiteres Highlight im BollAnts ist das Lehmbaden in der freien Natur. Im dafür gepflegten Nahe Spa Garten wird jedem Gast auf Wunsch im Freien oder einer beheizten Halle ein kühles Erdbad mit der Bad Sobernheimer Heilerde gerichtet. Ein Geheimtipp: Für gestresste Menschen wirkt es sensationell entschleunigend. „Gesundheit muss gelebt werden“, ist auch heute immer noch der Ansporn. www.bollants.de

Das über 3500 Quadratmeter große bollant.Spa mit weitläufigen Innen- und Außenbereichen spiegelt die klassischen Felke Naturelemente – Licht, Luft, Wasser, Erde wider. Angeboten werden authentische Treatments aus klassischer und fernöstlicher Massagetherapie. Beim Aerial Yoga, eingebettet in das wundervolle Ambiente des neuen BollAnts Prana Spa, können die Gäste loslassen. Fotos: Dominik Ketz