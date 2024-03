Wellness, Wissen und Auszeichnungen im Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa

Die idyllische Kulisse des Klosterhofs – Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain wird vom 24. bis 26. Juni zum Treffpunkt für Experten und Enthusiasten der Wellness-Branche. Spa Life Germany lockt mit einem facettenreichen Programm, das sowohl inspirierende Vorträge als auch entspannende Aktivitäten bietet.

Hochkarätige Vorträge

Die Teilnehmer dürfen sich auf eine Vielzahl hochkarätiger Vorträge freuen. Dr. Claudia Novak, Unternehmensberaterin und Expertin für strategische Kommunikation, eröffnet die Veranstaltung mit ihrem Plädoyer für Mut, Empathie und Diversität. Ihre ,,Speaking Journey“ verspricht mehr Präsenz auf der Bühne des Lebens.

Christian Lengling, Gründer des Parfumhauses Lengling aus München, entführt die Zuhörer auf eine olfaktorische Reise. Sein Vortrag ,,Exklusive Parfums in Hotels“ verspricht nicht nur Wohlbefinden, sondern auch außergewöhnliche Duftmomente.

Stephan Schulz, Sportökonom und Experte für Betriebliches Gesundheitsmanagement, beleuchtet in seinem Vortrag die Welt der Hydromassage. Ein ganzheitliches Treatment mit Wärme, Wasser und Licht steht im Fokus seiner Präsentation.

Dr. med. Mirriam Prieß, Ärztin und Expertin für Gesundheitsmanagement, geht dem Massenphänomen der Erschöpfung auf den Grund. In ihrem Vortrag zeigt sie Wege auf, wie man sich aus diesem Zustand befreien und das persönliche Wohlbefinden stärken kann.

Frieder Barth, Trainer und Experte für systemische Organisation, bringt frischen Wind in das Führungsverständnis mit seinem Vortrag über ,,Positive Leadership“.

Fokus Gesundheit

Die Diskussionsrunde ,,Fokus Gesundheit – Was können Spa- und Wellnesshotels hier leisten?“ unter der Moderation von Dagmar Rizzato, Unternehmensberaterin und Spa-Expertin, verspricht interessante Einblicke in die heutige und künftige Rolle von Spa- und Wellnesshotels im Gesundheitsbereich.

Speed-Dating & Sport

Neben den Vorträgen stehen Speed-Datings auf dem Programm. Hoteliers und Spa-Manager haben hier die Gelegenheit, sich mit Ausstellern direkt auszutauschen und innovative Produkte sowie Behandlungsmethoden kennenzulernen.

Für diejenigen, die gerne sportlich in den Tag starten, gibt es an allen drei Tagen morgendliche Aktivitäten, unter anderem mit der Yogalehrerin und Spa-Insiderin Nicole Prass-Anton. Ob auf der Yogamatte oder im Pool – es ist für jeden etwas dabei.

Am ersten Abend, dem 24. Juni, versammeln sich alle Teilnehmer zu einem entspannten Barbecue. Dies bietet die perfekte Gelegenheit zum Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte.

Am 25. Juni wird es dann festlich, denn im Magazin 3, Alte Saline, Bad Reichenhall, findet die Verleihung der Spa Star Awards 2024 statt. In diesem historischen Gebäude werden herausragende Leistungen in der Spa-Branche gebührend gewürdigt.

Spa Life Germany verspricht somit nicht nur Wissensgewinn und Inspiration, sondern auch eine gelungene Mischung aus Networking und Entspannung in der malerischen Umgebung der Bergwelt Oberbayerns und im Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa.

Das Branchentreffen

Tauche ein in inspirierende Vorträge, knüpfe wertvolle Kontakte mit Kollegen, erlebe die einzigartige Fusion aus Wissen und Wellness in einem erstklassigen Hotel. Hier entfaltet sich die perfekte Synergie für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung!

Spa Life Germany 2024

Termin: 24. bis 26. Juni 2024

Veranstaltungsort: Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa, Bayerisch Gmain

Ansprechpartner: Katrin Alisch, alisch@redspa.de

Mehr Infos unter www.spalife.de

Alte Saline in Bad Reichenhall (Foto: shutterstock_Sina-Ettmer-Photography)

Gala-Abend zur Verleihung der SPA Star Awards 2024

Königlich feiern

Das denkmalgeschützte »Magazin 3« zählt zu den besonders markanten Gebäuden der Stadt Bad Reichenhall. Unter König Ludwig I. von Bayern erbaut, war die Saline von 1844 bis 1929 in Betrieb. Nach liebevoller Restaurierung im Jahre 2019 steht das Magazin 3 heute als Eventlocation mit einzigartiger Loft-Atmosphäre zur Verfügung und ist perfekt geeignet für die Verleihung der SPA Star Awards 2024.

Unsere Fachvorträge

Ein Plädoyer für Mut, Empathie und Diversität &

Eine Speaking Journey für mehr Präsenz auf der Bühne des Lebens

Dr. Claudia Novak

Sich mit seinem Know how zu zeigen, Stellung zu beziehen und zu sagen, dafür stehe ich, kostet oft Überwindung. Deshalb, wie meistert man eine solche Herausforderung proaktiv? Wie gelingt ein guter, starker Auftritt und wie zeigt man sich im besten Licht? Dr. Claudia Novak vermittelt, wie man konzentriert und gegenwärtig sichtbar wird, Aufmerksamkeit gewinnt und die Bühne für sich und eigene relevante Themen beansprucht.

Dr. Claudia Novak, Unternehmensberaterin und Expertin für strategische Kommunikation und ganzheitliche Rhetorik sowie Inhaberin der Beratungsagentur Women on Stage!, Linz

Exlusive Parfums in Hotels –

Eine Duftreise für mehr Wohlbefinden und außergewöhnliche Momente

Christian Lengling

Düfte versetzen uns in andere Welten. Sie nehmen direkten Einfluss auf unsere Stimmung und unsere Gedanken, können glücklich und entspannt machen, Energie spenden und unser Selbstbewusstein stärken. Warum das so ist, was uns euphorisch stimmt und was beruhigt, ist längst entschlüsselt. Christian Lengling zeigt auf, wie mit diesem Wissen heute besondere Parfum-Kompositionen und edle Duftnoten kreiert sowie außergewöhnliche Dufterlebnisse in Hotels entwickelt werden können.

Christian Lengling, Gründer und Geschäftsführer des Parfumhauses Lengling, München

Entspannt, belebt, verwöhnt –

Hydromassage als ganzheitliches Treatment mit Wärme, Wasser und Licht

Stephan Schulz

Die wohltuende Wirkung von warmen Wasser wurde bereits vor langer Zeit entdeckt und reicht weit in die Vergangenheit zurück. Heute nutzt die Hydrojet Überwasser-Massageliege genau diese Wirkung, ob als Therapie bei Verspannungen oder einfach, um dem Alltagsstress zu entfliehen. Was Sie über Hydromassage wissen müssen, welche Vorteile die Anwendungen bieten und was neue Wohlfühlkonzepte möglich machen, darüber spricht Stephan Schulz.

Stephan Schulz, Sportökonom, Experte für Betriebliches Gesundheitsmanagement und Director Sales Germany Wellsystem, JK International GmbH, Winhagen

Massenphänomen Erschöpfung –

Wie man sich daraus befreit und Wohlbefinden stärkt

Dr. med. Mirriam Prieß

Sowohl im Job als auch privat steigt das Bewusstsein für psychisches Wohlbefinden. Trotzdem treten mentale Probleme immer häufiger auf mit Folgen auch für Unternehmen. Woher also kommt das Gefühl von Dauerstress und steigender Belastung? Und was hilft wirklich gegen Burnout? Fundierte Antworten darauf hat Dr. med. Mirriam Prieß. Sie verdeutlicht, warum Mental Health nicht nur Privatsache ist und wie Wohlbefinden in der Arbeitswelt und Selbstfürsorge im Alltag helfen, gesund zu bleiben.

Dr. med. Mirriam Prieß, Ärztin, Autorin, Unternehmensberaterin und Expertin für Gesundheits-, Konflikt- und Stressmanagement sowie Stiftungsgründerin Dialogstark! gGmbH, Hamburg

Positive Leadership –

Ein Update zum Führungsverständnis heute

Frieder Barth

In einer Zeit, die von Veränderungen und Innovationen geprägt ist, stehen wir heute vor der Frage: Wie lässt sich eine erfolgreiche und inspirierende Führung gestalten? Eine nachweislich wirksame Herangehensweise verspricht das PERMA-LEAD-MODELL. Richtig angewendet, trägt es dazu bei, Leistungen, Motivation und Zufriedenheit zu steigern. Was das genau heißt und im Führungsalltag bedeutet, darüber spricht Frieder Barth.

Frieder Barth, Trainer, Berater und Experte für systemische Organisation und Kommunikation sowie Inhaber und Geschäftsführer der Friederbarth GmbH, Hamburg

Diskussionsrunde: Fokus Gesundheit –

Was können Spa- und Wellnesshotels hier leisten?

Dagmar Rizzato

Moderation:

Dagmar Rizzato, Unternehmensberaterin, Business-Coach, Spa-Expertin und Inhaberin der Beratungsagentur Rizzato Spa Consulting, Tettnang

Programm

Das ausführliche Kongress-Programm finden Sie unter diesem Link:

Spa Life Germany Programm 2024

Klosterhof Alpine Hideaway & Spa (Foto: Guenter Standl)

Tagungshotel: Klosterhof Alpine Hideaway & Spa

Einen Traum erfüllt haben sich die Betriebswirtin Henrike und der Arzt Dr. med. Andreas Färber mit dem Klosterhof. Jedes Detail suchen sie persönlich aus und leben die Begeisterung für diesen Wohlfühlort mit ihren Mitarbeitern Wohlfühlort Das 2016 neu eröffnete Vier-Sterne-Superior Alpine Hideaway & Spa in Bad Reichenhall mit 500 Jahre alter Geschichte bietet 65 Zimmer und Suiten – darunter Spa Lofts mit Whirlpool und Bergblick – einen 1500 Quadratmeter großen Wellnessbereich, ein angeschlossenes Gesundheitszentrum und ein kulinarisches Verwöhn-Programm von Küchenchef Sascha Förster.

Anmeldung

Zur Teilnehmer-Anmeldung gelangen Sie mit diesem Link:

Spa Life Germany Anmeldung

Wir freuen uns auf Sie!