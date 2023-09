Nominiert Royal Savoy & Spa, Lausanne

Ein Kokon im hektischen Alltag, das ist das Spa du Royal im historischen Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne. Das luxuriöse 5-Sterne-Hotel, eine Mischung aus Jugendstil, modernem Style und Flair, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Genfer Sees. Von der Skylounge hat man einen spektakulären 360-Grad-Blick auf Lausanne, den Genfer See und die schneebedeckte Berglandschaft. Besonders wohltuend ist das Spa du Royal, das sich auf über 1500 Quadratmeter erstreckt – mit einem Innen- sowie Außenpool, einer großzügigen Saunalandschaft mit Dampfbädern, kalten Bädern, Eisbrunnen, Hamam und Jacuzzi, einem Damen-Spa und acht Behandlungsräumen. Im Spa werden die Gäste mit der Schweizer Kosmetikmarke Dr Burgener sowie der französischen Marke Biologique Recherche behandelt. Die fachkundigen Therapeuten verwenden diese Produkte, um für jeden Gast ein maßgeschneidertes Erlebnis zu kreieren und die Behandlungen auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen. Auch in Sachen Sport trumpft das Spa auf, mit einem bestens ausgestatteten Fitnessraum, Personal Training, Yoga und Pilates. Das Spa kann auch genutzt werden, wenn man nicht im Royal Savoy wohnt. www.royalsavoylausanne.com

Nominiert Das James Flensburg

Be part of the family Das liebevoll restaurierte, denkmalgeschützte Marinegebäude liegt direkt an der Promenade der Flensburger Förde. Ein urbanes Hotel in britisch angehauchtem modernem Design. Den Ausblick auf den Yachthafen genießen die Hotelgäste aus vielen der 81 eigenwillig gestalteten Zimmern, Lofts und Family Suiten. Das Spa „Five Senses“ ist das neue Hideaway vor den Toren Dänemarks und erstreckt sich über 2000 Quadratmeter auf drei Ebenen mit Saunen, Rooftop-Pool sowie Treatment & Double Treatment Behandlungsräumen, Frischluft-Terrassen und kuscheligen Rückzugsorten. Familien genießen im Family Spa ihre ganz besondere Quality-time. Im warmen Kinderpool sowie in der Familien-Bio-Sauna bleiben Familien ganz unter sich. Wer im Hotel „Das James“ eincheckt, erlebt wertvolle Glücksmomente für alle Sinne. www.dasjames.com

Gewinner Botanic Sanctuary Antwerp, Antwerpen

Tradition aufleben lassen Schon allein das Hotel an sich ist eine Sensation: ein denkmalgeschütztes ehemaliges Kloster mit Botanischem Garten und das mitten in Antwerpen. Aufwändig renoviert hat es als 5-Sterne-Superior Leading Hotel of the World seine Pforten geöffnet. Überall zu spüren ist das Vermächtnis des historischen Erbe des Antwerpener Botanikers und Apothekers Peeter van Coudenberghe, der als Gründer des Botanischen Gartens gilt. In seiner ehemaligen Klosterapotheke wurden die Kräuter aus dem Klostergarten direkt zu Heilmitteln verarbeitet. Dieses Wissen um die heilsame Kraft der Natur wurde im Botanic Health Spa zu neuem Leben erweckt. Basis des innovativen ganzheitlichen Konzepts ist die Synergie aus traditioneller Medizin und modernster Forschung: Mylife Changer verbindet das Beste aus Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) und Traditioneller Europäischer Medizin (TEM) mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft. Das Konzept fußt auf Cosmeceuticals, manueller Therapie, apparativer Skin Rejuvenation, Nahrungsergänzungsmitteln und Elixieren.

Wer hier für eines der speziellen Gesundheitsprogramme eincheckt, wohnt natürlich auch außergewöhnlich. Fünf preisgekrönte Küchenchefs und vier Spitzen-Restaurants komplettieren das moderne Hideaway mitten in der Stadt. www.botanicantwerp.be

Vier Spitzenrestaurants unter einem Dach versprechen Fine Dining auf höchstem Niveau Fotos: Hugo Thomassen Photography