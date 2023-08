Frau Färber, welche fachlichen Voraussetzungen erwarten Sie von einem Spa Manager?

Als Hotel-Inhaberin und Gastgeberin gleichzeitig lege ich großen Wert auf fundierte fachliche Qualifikationen bei einer Führungspersönlichkeit für unser Spa. Ein Spa Manager sollte eine Ausbildung im Bereich Wellness oder Gesundheit sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben.

Zudem ist praktische Erfahrung in der Hotellerie und im Spa-Bereich unerlässlich, um die komplexen Abläufe eines Wellnesshotels zu verstehen.

Welche Soft Skills sollte eine Spa-Leitung mitbringen?

Neben den fachlichen Qualifikationen ist Fingerspitzengefühl vor allem im Wellnessbereich von großer Bedeutung. Eine Spa-Abteilungsleitung sollte ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten besitzen, um sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Gästen emphatisch aber auch effektiv zu interagieren.

Ein ,,gutes Gespür“ und Einfühlungsvermögen sind essenziell, um die Bedürfnisse unserer anspruchsvollen Gäste zu erkennen, zu erfüllen und im besten Fall auch zu übertreffen. Teamführung, Motivation und die Fähigkeit, ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen, sind ebenfalls wichtige Eigenschaften.

Welche Aufgaben stehen im Spa an und wie viele Mitarbeiter gibt es?

Unsere Spa Managerin ist verantwortlich für die Organisation sämtlicher Aktivitäten im Spa-Bereich. Dazu gehören die Koordination der Behandlungen, die Kontrolle der Qualitätsstandards und Räumlichkeiten, die Entwicklung neuer Wellness-Angebote gemeinsam mit der Marketing-abteilung und die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs im gesamten Spa.

Da unsere Spa Managerin langjährige Erfahrung in den Bereichen Massage, Fitness und Kosmetik hat, übernimmt sie auch einige Termine und Anwendungen bewusst immer wieder selbst, um ein noch besseres Gespür für die individuellen Wünsche unserer Gäste zu bekommen.

Unsere Spa Managerin trägt die Verantwortung für die Führung, Förderung und Forderung unseres 15-köpfigen Spa Teams sowie die Organisation interner und externer Schulungen. Sie ist verantwortlich für die betriebswirtschaftlichen Analysen ihrer Abteilung und das Erreichen der von mir und meinem Mann Andreas gemeinsam mit ihr definierten Ziele. Als Mediziner leitet er im Klosterhof auch unser Gesundheitszentrum, das strategisch in den Spa-Bereich übergeht und eine ganzheitliche Symbiose aus Wellness und Medizin für unsere Gäste bietet.

Wie ist Ihre Spa Managerin in die Unternehmens-Hierarchie des Hotels eingebunden?

Unsere Spa Managerin nimmt eine wichtige Position in unserer Unternehmens-Hierarchie ein, da sie eng sowohl mit uns in der Hotelleitung als auch mit anderen Abteilungen – vor allem mit unserem Gesundheitszentrum – zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass der Spa-Bereich nahtlos in das Gesamtkonzept des Klosterhofs integriert ist.

Insgesamt ist man als Spa-Führungsperson im Klosterhof eine zentrale Schlüsselfigur, die eine Balance zwischen Fachkenntnissen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und organisatorischem Geschick vereinen muss, um unser Artemacur Spa erfolgreich zu leiten und unseren Gästen ein harmonisches Gesamterlebnis zu bieten.

HENRIKE FÄRBER und ihr Mann Dr. med Andreas Färber sind Inhaber des Alpine Hideaway & Spa Klosterhof in Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land. Das ehemalige Kloster wurde 2011 von Familie Färber gekauft und 2016 als 4 Sterne Superior Wellnesshotel mit 65 Zimmern & Suiten sowie dem Artemacur Spa & Gesundheitszentrum wiedereröffnet. www.klosterhof.de