Frau Rizzato, was erwarten heute Mitarbeiter von ihrem Spa Manager?

Die Mitarbeiter brauchen mehr denn je Strukturen. Der Spa Manager darf dabei eine Vorbildrolle einnehmen in Verhalten und im Sinne der wertschätzenden Führung. Dazu wichtig sind für die Teams regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche.

Was macht einen guten Spa Manager aus?

Wie bei jeder Führungsperson braucht es vor allem eine gute Selbstführung, nebst Wissen um das Thema Spa selbst. Klare Ziele und eine ,,Werkzeugkiste“ mit Führungsinstrumenten ist ebenso wichtig, wie die sensible Wahrnehmung dessen, was im Team und mit Einzelnen vor sich geht.

Damit ist Empathie-Fähigkeit genauso wichtig wie Klarheit in der Umsetzung, Entwicklung von Konzepten und vorausschauendes Denken. Eine Führungskraft muss sich ihrer Rolle bewusst sein. Vorgesetzter und bester Freund ist schlecht vereinbar. Es geht vielmehr darum, respektiert und nicht geliebt zu werden, sonst ist die Erreichung von Abteilungs- und Unternehmenszielen schwierig.

Welche Voraussetzungen sollte ein Spa Manager mitbringen?

Die Voraussetzungen richten sich nach der Abteilungsgröße und sind ganz unterschiedlich. Bei bis zu 20 Personen sollte ein Spa Manager unbedingt auch fachliches Know-how mitbringen.

Bei großen Teams muss die Spa-Leitung nicht zwingend vorher direkt im Spa gearbeitet haben, sondern hier spielen vor allem Kompetenzen in der Führung eine große Rolle. Es ist also möglich, dass Mitarbeiter aus dem Front Office, Sportwissenschaftler und auch Quereinsteiger gute Spa Manager werden können, wenn sie Führungserfahrung haben. Was ein Spa Manger in jedem Fall braucht, ist Begeisterung für Menschen, deren Bedürfnisse und psychologisches Feingefühl.

Welche Ausbildungen sind sinnvoll?

Eine spezielle Ausbildung im Spa Management ist unbedingt hilfreich. Im operativen Alltag stehen viele praktische Themen im Mittelpunkt, vor allem im Rahmen des Qualitätsmanagements, für das er ja verantwortlich zeichnet. Dies sind auch zentrale Themen in unserem Curriculum Spa Management, welches seit nunmehr 17 Jahren am Markt ist und noch immer stark nachgefragt wird. Es geht um praxisbezogenes Führungswissen. Hierzu braucht es eine Vielzahl an operativen Instrumenten. Diese erhalten die Teilnehmer in dieser Ausbildung, effektiv, praxiserprobt und wirksam einsetzbar. Dies wird im Curriulum trainiert und in Bezug zum jeweils eigenen Betrieb geschult.

Auch das Thema Führen mit Zahlen ist unabdingbar, um eine Abteilung qualitativ und quantitativ steuern zu können und Teil unserer Aus- und Weiterbildungen.

Welche größten Hürden gibt es im Alltag zu überwinden?

Welche Hürden es im Alltag eines Spa Managers gibt, das ist tatsächlich sehr davon abhängig, wie die Unternehmensstruktur aussieht und vor allem welche Unternehmenskultur vorhanden ist und auch gelebt wird.

Grundsätzlich gilt: Es ist immer anzustreben, im gesamten Haus an einem Strang zu ziehen und das Spa als Teil des Unternehmens zu sehen. Lobbyismus der eigenen Abteilung, insbesondere für das immer noch für viele Hotelbetriebe ,exotische Thema ,,Spa“ ist eine zentrale Aufgabe des Spa Managers.

DAGMAR RIZZATO ist CEO Rizzato Spa Consulting, Tettnang. Als international anerkannte Expertin kann sie auf mehr als 30 Jahre Erfahrung auf unterschiedlichsten Gebieten der Spa-Industrie zurückgreifen. Sie ist zertifizierter Businesscoach und Systemische Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt auf Menschen-, Team- und Unternehmensentwicklungen. www.spa-consulting.info