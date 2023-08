Herr Veit, welche speziellen Anforderungen hat das Grand Resort Bad Ragaz an einen Spa Manager?

Wir verbinden im Grand Resort Bad Ragaz die medizinische Expertise mit dem Thema Wellness und Spa – diese Anforderung stellen wir auch an unsere Spa Manager. Es gilt, Angebote für alle Gäste zu kreieren, sowohl für die Wellnessgäste, bei denen Entspannen und Erholung im Fokus steht, als auch für die Gäste, die maßgeblich für medizinische Anwendungen und die Gesunderhaltung zu uns kommen. Die Menschen wollen in ihre Gesundheit investieren, um gesund zu bleiben. Wir haben eine sehr hohe Anzahl von Experten auf dem Gebiet der Medizin und deshalb ist es wichtig, dass ein Spa Manager die beiden Welten versteht und es beherrscht, diese zu vernetzen.

Welche Aufgaben sind täglich zu bewältigen?

Es ist ein hoher Anspruch, gleichzeitig ein internationales Spa zu führen, ein medizinisches Angebot für Gesunderhaltung im Auge zu haben und sich intensiv der regionalen Thermenwelt in der Tamina Therme zu widmen.

Sind die heutigen Ansprüche bzw. Anforderungen heute andere als früher?

Ich denke, es ist heute noch wichtiger, sich fokussiert auf die Bedürfnisse der Gäste einzustellen und diese mit der Spa-Expertise in Einklang zu bringen.

Gibt es weltweit Unterschiede, was die Anforderungen, Ansprüche und Aufgabengebiete betrifft?

Die Grund-DNA in einem Spa ist beinahe dieselbe weltweit – nur die konkreten Anforderungen und Ansprüche hängen im Detail von dem jeweiligen Produkt ab.

HANS PETER VEIT ist Director of Health & Thermal Spa im Grand Resort Bad Ragaz in der Schweiz. Seine Berufslaufbahn ist besonders durch das Grand Resort Bad Ragaz und das Brenners Park-Hotel in Baden-Baden geprägt. 2022 wurde er zum Spa Manager des Jahres ernannt. www.resortragaz.ch