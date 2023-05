Die ersten Sonnenstrahlen locken und der nächste Urlaub ist auch schon geplant? Da kommen unsere News rund um die Sonne und ihre Wirkungen auf Haut und Psyche doch gerade recht! Schützen Sie Ihre Haut und die Haut Ihrer Kinder immer, wenn Sie sich in der Sonne aufhalten. Am Wasser ist auf wasserfesten Sonnenschutz zu achten und bitte im Laufe des Tages nachcremen.

Sonne – das bedeutet goldenes Licht und Wärme. Wir genießen es, draußen zu sein, spüren Lebensfreude. Sonnenstrahlen heben nicht nur unsere Stimmung, sondern sie sind auch wichtig für den Körper. Denn UV-Licht regt die Bildung von Vitamin D an, das für den Kalziumhaushalt und den Knochenaufbau unentbehrlich ist. Genießen ohne Reue Wir spüren instinktiv, dass uns die Sonne guttut, vor allem nach den langen dunklen Wintermonaten. Doch wir wissen natürlich auch um die möglichen negativen gesundheitlichen Folgen der UV-Strahlung. Schließlich rufen uns Jahr für Jahr Dermatologen die Gefahr von Sonnenbrand, Pigmentflecken, Falten und Hautschäden ins Bewusstsein. Deshalb gilt: Wer die Sonne genießen möchte, sollte auf keinen Fall auf einen entsprechenden Schutz verzichten. UV-A-Strahlen haben weniger Energie als die UV-B-Strahlen, dringen aber tiefer bis in die Lederhaut ein und können zu Schädigungen der Haut und zu Hautalterung führen. UV-B-Strahlen machen an der Epidermis Halt, können dort aber Sonnenbrand hervorrufen. Auch IR-Strahlung, vor allem das langwellige Infrarot A, kann Hautschäden verursachen. Daher am besten Sonnenpflege wählen, die vor UV- und auch IRStrahlung schützt. So manche Suncare versorgt die Haut auch gleich mit einer Extraportion an Feuchtigkeit. Vielleicht hatten Sie auch schon einmal ein Produkt in der Hand, auf dem der Begriff „Anti-Pollution“ stand? Produkte wie dieses schützen die Haut vor den negativen Einflüssen der Luftverschmutzung wie Smog oder atmosphärischen Schadstoffen, die für ihr vorzeitiges Altern verantwortlich sind. Blaues Licht wird auch als HEV-Licht (High Energy Visible) bezeichnet und stellt das kurzwellige, sichtbare Spektrum des Tageslichtes dar. Die Strahlen von Blue Light dringen tiefer in die Haut ein, als die von UV-Strahlen und können damit auch Zellen schädigen. Digitales Blaulicht wird von mobilen Geräten und Bildschirmen ausgestrahlt. Moderne Cremetexturen wie auch Sprays schützen vor Blue Light und helfen, freie Radikale zu neutralisieren und die Widerstandskraft der Haut zu erhöhen.

In der neuen SPA inside haben wir eine Auswahl an Sonnenschutzprodukten zusammengestellt. Damit Sie die Sonne genießen können – aber bitte auch immer zwischendurch ein schattiges Plätzchen aufsuchen.