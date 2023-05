Micro-Needling – Lifting ohne Skalpell

Beauté Pacifique stellt ein Pflege-Duo vor, das eine verblüffende Wirkung auf die Augenpartie hat: Sie wird gestrafft, gefestigtund optimal mit Feuchtigkeit und Wirkstoffen versorgt.

Das Symphonique Micro-Needling Perfusion Therapy TreatmentKit von Beauté Pacifique enthält zwei Produkte, die die Partie um die Augen straffen, festigen und optimal mit Feuchtigkeit und Wirkstoffen versorgen. Schwellungen, dunkle Augenringe als auch feine Linien werden sichtbar reduziert.

Die innovativen und einzigartigen Hyaluron-Mikronadel-Patches liegen sanft auf der Haut, so dass sie bequem nachts getragen werden können und an Ort und Stelle bleiben. Während sich die Hyaluronkristalle sanft auflösen, werden die enthaltenen Wirkstoffe sukzessive an die Epidermis abgegeben. Die Haut wird hydratisiert, prall und glatt – und ist bereit für das Puffy Eyes Perfusion Therapy Serum mit seinem beruhigenden sowie kühlenden Effekt.

Rund 900 selbstauflösende Hyaluronkristalle mit Wirkstoffen befinden sich in jedem Micro- Needling-Pflaster.

