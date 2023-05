Merz Aesthetics®, einer der internationalen Marktführer im Bereich der ästhetischen Medizin, launcht ab 2. Mai 2023 die Empowerment-Initiative Female Aesthetic Pioneers und schließt damit an die Kampagne #MyAttitude aus 2022 mit der Einführung einer Initiative an.

Unter dem Motto der Initiative „Together We Shine“ setzen sich Ärztinnen der ästhetischen Medizin gemeinsam mit Unternehmerinnen und Influencerinnen dafür ein, dass alle Menschen selbstbewusst, selbstbestimmt und gut informiert über ihr Aussehen entscheiden können – frei von gesellschaftlichem Druck, Diskriminierung oder vorgegebenen Schönheitsidealen.

Zu den renommierten Expertinnen der ästhetischen Medizin, die sich der Initiative angeschlossen haben, gehören Dr. Mona Boos-Boateng, Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Sonja Sattler, Dr. Tanja Fischer und Dr. Beate Maria Schneider. Prominente Unterstützung bekommen die Female Aesthetic Pioneers durch die international erfolgreiche Modedesignerin Marina Hoermanseder, Model und „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Alex Mariah Peter sowie Unternehmerin und Digital-Pionierin Tijen Onaran.

Als Teil der reichweitenstarken Initiative sind Netzwerk-Veranstaltungen, Workshops, Panel-Diskussionen sowie informative Content-Formate mit den Testimonials geplant, die sich sowohl an die Ärzteschaft als auch an Endkonsument:innen richten. Die Botschaften der Female Aesthetic Pioneers werden zudem auf digitalen Kanälen und in Printmedien ausgespielt und verbreitet. www.maerz-aesthetics.info