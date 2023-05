Dank des Genfersees, dem größten Binnensee Mitteleuropas, ist der Freizeitwert der Stadt enorm hoch. Am Wasser und auf dem Wasser ist jedes Vergnügen möglich – sportlich wie entspannt. Und mitten im See schießt das Wahrzeichen Genfs 140 Meter in die Höhe: die Fontaine Jet d‘Eau.

Für ein Wochenende nach Genf? Im Sommer? Ja klar, unbedingt! Denn wer noch nie dort war, weiß gar nicht, was die zweitgrößte Stadt der Schweiz alles zu bieten hat. Denn meist bringen wir Genf in Verbindung mit Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO oder dem Internationalen Roten Kreuz. Nehmen die Stadt wahr als Bankenzentrum, als Heimat von Luxusuhrenmarken und als Gastgeberin von Autosalons der Premiere League. Doch genau diese Fakten machen das schöne Genf zu einem ziemlich internationalen Pflaster und verleihen ihm ein großstädtisches, mondänes und auch luxuriöses Flair. Dazu die Mischung aus französischer Lebensart und Schweizer Akkuratesse, einfach charmant!

Genfs wichtigstes Pfund ist seine Lage. Die 200 000 Einwohnerstadt liegt im äußersten Westen der Schweiz, an der Spitze des klaren blauen Genfersees, mit dem schneebedeckten Mont-Blanc-Massiv im Hintergrund. Ein Traum!

Sommermetropole

Die Schweizer Mini-Metropole ist überschaubar und lässt sich sehr gut zu Fuß erkunden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder vom Wasser aus mit dem Boot. Etwa mit den Pendelschiffen, den „Mouettes genevoises“ (www.mouettesgenevoises.ch). Die gelben Boote kreuzen die Genfer Bucht auf vier Linien. Der Genfersee, oder Lac Léman, wie er auf Französisch heißt, ist das Herz der Stadt. Hier pulsiert das Leben – sommers wie winters. Fast wie ein Beweis dafür schießt inmitten des Seebeckens der Jet d’Eau seine Fontaine 140 Meter in die Luft. Eine beeindruckende Tatsache: Pro Sekunde werden mehr als 500 Liter Wasser mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h ausgestoßen.

Dem See und den beiden Flüssen Rhône und Arve verdankt die Stadt auch ihren hohen Lebens- und Freizeitwert. Hier gibt es herrliche, platanenbeschattete Uferpromenaden, kleine Jachthäfen, Strände und Strandbäder – einfach alles, was im Sommer Lust und Laune macht. Neben Blau spielt Grün eine große Rolle, denn 20 Prozent der Stadt sind Grünflächen. Ein hübscher kleiner Park mit einer besonderen Sehenswürdigkeit ist beispielsweise der Jardin Anglais an der Pont du Mont-Blanc, dort wo die Rhône aus dem See ausfließt: die berühmte Blumenuhr, L‘Horloge Fleurie, setzt sich aus 6500 je nach Saison variierenden farbenfrohen Blumen zusammen. Unbedingt besuchen sollten Sie den Botanischen Garten mit seinen 12 000 Pflanzenarten und den Parc de la Perle du Lac, ein herrlicher Grünstreifen ebenfalls am rechten Seeufer. Hier hält Genf inne.

Und am Abend erwacht es in den angesagten Multikulti-Vierteln Les Grottes und Pâguis und feiert das schöne Leben.