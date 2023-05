Get your Glow on!

Pflegendes, wohltuendes Rotlicht für Schönheit und Well-Being: Die neue, luxuriöse Ganzkörper-Beautylichtanwendung des weltweit führenden Lichtspezialisten JK Group bringt den Hype aus den USA nun auch nach Deutschland. Für den Wellness-Bereich im eigenen Zuhause oder in führenden Spas deutschlandweit.

Wirkungsvoll gegen Falten, Energiespender für müde Haut und stark gegen Hautunreinheiten, Irritationen, Pigmentstörungen und sogar Cellulite: Rotlicht ist DER Schönheitsbooster schlechthin. Hollywoodstars schwören längst auf rotes Beauty-Licht für einen besonderen Glow und makellose Haut.

Die positiven Effekte roten Lichts vereint im neuen DAYON LightSpa Pure Beauty

Das High-End Gerät für die Ganzkörper-Rotlichtanwendung verbessert bei regelmäßiger Anwendung unter anderem die Aktivität der Bindegewebs-Zellen und damit auch den Nährstoffhaushalt der Haut. Stoffwechsel und Energie werden angeregt und die Haut dadurch gezielt gestärkt. Das Rotlicht dringt bis in die tiefer liegenden Hautschichten vor und regt dort die Durchblutung und Sauerstoffversorgung an. Auch die Kollagenproduktion wird durch den Einsatz von rotem Licht angeregt und unterstützt ein glattes und straffes Hautbild am gesamten Körper. Der Alterungsprozess der Haut kann verlangsamt sowie das Erscheinungsbild von Falten und Pigmentflecken nachhaltig verbessert werden.

Ästhetisches, nachhaltiges Design – Made in Germany

DAYON LightSpa Pure Beauty überzeugt mit hochwertigem Design im cleanen Scandinavian Look. Es fügt sich wie ein luxuriöses, stilvolles Möbelstück harmonisch in die heimische Umgebung ein. Details aus gebeizter Eiche (Handgriff und Füße, FSC-zertifiziert) und eine optisch ansprechende, matte Oberfläche zeigen Wertigkeit und Liebe zum Detail. Das Gerät ist besonders kompakt und leicht (nur 150 kg). Das macht es auch in kleineren Räumen optimal nutzbar. Die ergonomische, satinierte Liegefläche bietet höchsten Komfort und für zusätzliche Entspannung sorgt ein flüsterleiser Lüfter, welcher auf Wunsch mit wohltuende Aromadüften wie z.B. naturbelassenem Zirbenholz ausgestattet werden kann.



DAYON LightSpa Pure Beauty verfügt über eine Kindersicherung und ist unkompliziert über die Heimsteckdose anwendbar. Neuartige Technologien reduzieren dabei den Stromverbrauch gegenüber alternativen Geräten um rund 80 %. Die Umwelt steht allerdings nicht nur bei der Energieeffizienz, sondern auch bei der auf hohe Qualität und Langlebigkeit ausgelegten Konstruktion im Fokus. Design & Fertigung sind 100 % Made in Germany.

