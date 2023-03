Bereits zum sechsten Mal in Folge erhielt Finnland den prestigeträchtigen Titel, der jährlich vom World Happiness Report der Vereinten Nationen vergeben wird.

Die Finnen selbst glauben, dass der Schlüssel zu ihrem Glück in vier Komponenten zu finden ist: Natur, Lebensstil, Nachhaltigkeit und Ernährung.

Tiefe Verbundenheit mit der Natur

Finnland ist Natur pur. 187.000 klare Seen formen den größten Schärengarten der Welt, dazu sind 75 Prozent Finnlands von riesigen grünen Waldflächen bedeckt. Finnland besitzt über 40 Nationalparks und bietet Einheimischen und Gästen gleichermaßen das Jedermannsrecht – das Recht, sich komplett frei in der Natur zu bewegen und Aktivitäten zu genießen, unabhängig davon, wem ein Gebiet gehört oder wer es bewohnt. Kein Wunder, dass die Finnen ihr ganzes Leben lang eine tiefe Verbundenheit zur Natur pflegen und dort ihr Glück finden. Schon 15-20 Minuten in finnischen Wäldern sollen nachweislich den Blutdruck senken und die Stimmung nachhaltig verbessern.

Einfacher Lebensstil

Die Einfachheit des finnischen Lebensstils und seiner Bräuche, Gewohnheiten und Aktivitäten sind der Schlüssel zum Glück. Die finnische Sauna, eine wichtige Quelle des Wohlbefindens im Norden, ist eine weltberühmte Institution, die nachweislich die Gesundheit fördert. Kombiniert mit einem erfrischenden Sprung in einen nahe gelegenen See im Sommer oder einem mutigen Bad im Eisloch im Winter, ist die Sauna ein wichtiger Beitrag zum finnischen Glück.

Engagement für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat für die Finnen traditionell einen hohen Stellenwert – ob es nun darum geht, das kulturelle Erbe der Natur zu bewahren oder Innovationen für den täglichen Gebrauch zu entwickeln. Von Möbeln bis hin zu Kleidung ist finnisches Design nahtlos in den finnischen Alltag integriert. In einem Land voller spannender Kontraste und mit der Natur als unerschöpflicher Inspirationsquelle spielt die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für das Glück der Nation.

Die Liebe zu saisonalen und lokalen Lebensmitteln

Finnisches Essen ist einfach, köstlich und wird mit frischen, natürlichen Zutaten bereitet. Mit der saubersten Luft der Welt, reinem Wasser aus Tausenden von Seen und einem großen Reichtum an wilden Zutaten wie Beeren, Pilzen und Kräutern, die in den Wäldern des Landes gedeihen und gesammelt werden können, ist das Essen für die Finnen eines der wesentlichen Elemente des Glücks. www.visitfinland.com