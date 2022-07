Wassertemperatur maximal 15 Grad, 1.938 Meter Höhenlage, Start bei Dunkelheit – das sind die Rahmenbedingungen des 2. Vollmondschwimmen im Grünwaldsee von Obertauern am 12. August 2022.

Beim höchstgelegenen Alpenevent dieser Art umrunden die Teilnehmer eine im See verankerte, beleuchtete „Mond-Boje“ und schwimmen eine Strecke von circa 100 Metern. Tourismusdirektor Mario Siedler zum Highlight der Sommersaison: „Obertauern mit seinen vielen schönen Bergseen ist prädestiniert für das Naturschwimmen“. Alle, die sich einer solchen sportlichen Herausforderung zum ersten Mal stellen, können sich professionellen Rat vor Ort holen. Die Wasserrettung Pongau garantiert allen unerschrockenen Schwimmern ein sicheres Kaltwasser-Erlebnis.

Gewöhnlich sind im Sommer auf dem Grünwaldsee Tret- und Ruderboote unterwegs, die von der nahegelegenen Hochalm kostenlos verliehen werden. Bei der Neuauflage des Vollmondschwimmens wagen sich nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21:15 Uhr abgehärtete Schwimmerinnen und Schwimmer in das kalte, glasklare Wasser des Bergsees, dessen Temperatur im August zwischen 10 und 15 Grad Celsius liegt. Zur Orientierung tragen die Wagemutigen Leuchtbojen und Leuchtstäbe. Als Belohnung erwarten sie nach der Rückkehr am Ufer eine Sauna und beheizte Hottubes, in denen sie relaxen und im Mondschein den Anblick der Gipfel von Seekareck (2.217 m), Seekarspitze (2.350 m) und Wurmwand (2.188 m) entspannt genießen können. Anschließend heizt auf der Terrasse der Hochalm ein DJ Teilnehmern wie Nicht-Schwimmern ein.

Initiator des Vollmond-Schwimmevents ist der österreichische Wild-Swimming-Pionier und Eisschwimmer Hansjörg Ransmayr, der den Grünwaldsee auch schon im Februar bei 1 Grad Celsius Wassertemperatur testete. „Es hat einen eigenen Reiz, in einem kalten Bergsee zu schwimmen. Bei Vollmond kommt noch eine energetisierende Wirkung dazu“, Ransmayr meint damit die gesundheitsfördernde Wirkung der Kaltwasser-Erfahrung, in Verbindung mit der Kraft und der reinigenden Wirkung, die dem Mond nachgesagt wird.

Stargast beim Vollmondschwimmen in Obertauern ist wie schon imvergangenen Jahr der Steirer Rekord-Eisschwimmer Josef Köberl, der unter anderem in einer Gletscherspalte 38 Minuten im minus 0,23 Grad kalten Wasser schwamm. Für ihn und Hansjörg Ransmayr dürfte sich der Grünwaldsee nach Badewannen-Temperatur anfühlen. www.obertauern.com