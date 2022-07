Kribbelt‘s in den Beinen und wiegen sich die Hüften im Rhythmus, wenn Sie die TV-Dance-Contests anschauen? Dann nichts wie hin ins nächste Tanzstudio. Dort finden Sie bestimmt einen Tanzstil, der Ihnen Spaß und gute Laune.

Wie oft haben Sie schon die Lust verspürt, richtig ausgelassen zu tanzen? Oder im Dreivierteltakt mit dem Liebsten über das Tanzparkett schweben, wäre doch auch mal wieder schön. Wange an Wange bei einem Tango verschmelzen, ach. Lange her? Dann auf ins nächste Tanzstudio. Wenn Sie bereits zu denen gehören, die sich durch die diversen Dance-Shows im Fernsehen vom Tanzfieber haben anstecken lassen, wissen Sie: Tanzen macht wahnsinnig Spaß – in jedem Alter und zu spät ist es sowieso nie! Sie wissen aber auch, Tanzen lernen, insbesondere zu zweit, hat es ganz schön in sich. Man sagt ja, es fordert genau so, wie eine neue Sprache zu lernen. Was bei den Profis so leicht und mühelos aussieht, ist wahrlich harte Arbeit: Für die komplizierten Schrittfolgen und Choreografien, die verschiedenen Figuren, und vor allem die Haltung muss man üben, üben, üben. Tanzen ist ein ganzheitliches Training in vielerlei Hinsicht. Man tut damit Körper, Geist und Seele nur Gutes. Sich im Rhythmus der Musik zu bewegen ist ein wunderbarer Ausgleich zum stressigen Alltag. Ob Standardtanz zu zweit, Freestyle in der Disco oder eine einstudierte Choreografie in der Gruppe – immer öfter auch draußen unter freiem Himmel – Spaßfaktor und Fitness- und Entspannungseffekt sind hoch. Bei Tangotänzern wurde beispielsweise festgestellt, dass durch die Musik während des Tanzens die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Speichel sinkt. Ohne Musik ändert sich am Cortisolgehalt dagegen wenig.

Kalorienkiller der schönsten Art

Laut einer repräsentativen Onlinestudie des Markt- und Sozialforschungsinstituts Sinus in Kooperation mit YouGov tanzen in Deutschland 51 Prozent der Bevölkerung zumindest ab und zu. Unsere österreichischen Nachbarn sind da mit 68 Prozent etwas aktiver. Und – wenig überraschend – Frauen tanzen eher als Männer und am tanzfreudigsten sind Jüngere und Ältere. Wer regelmäßig tanzt, mindestens einmal die Woche, tut auch etwas für seine mentale wie physische Fitness und boostet seine Energie. Kondition und Muskeln werden ohne schnödes Gewichte stemmen oder eintönige Jogging-Einheiten trainiert, die Musik übertüncht quasi die körperliche Anstrengung. Besonders Po, Hüfte und Beine werden beansprucht und geformt, Herz-Kreislauf kommen in Schwung. Und es purzelndie Pfunde, denn es werden ordentlich Kalorien verbraucht, bei einem intensiven Dance-Workout wie Zumba bis zu 650 Kalorien pro Stunde. Wussten Sie, dass man beim Jive oder Rock ‚n‘ Roll tanzen sein Bindegewebe fit hält? Die schnellen, hüpfenden Bewegungen sind nämlich ein super Faszientraining.

Tanz dich frei und glücklich

Das Erlernen von Schrittfolgen und Kombinationen beim Tanzen fördert die Reaktions-, Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit. Inzwischen weiß man auch, dass Paartanzen das Demenzrisiko reduziert – und zwar um 76 Prozent. Es ist damit weitaus besser als das Lösen von Kreuzworträtseln. Tanzen ist eine hoch komplexe Angelegenheit, die Motorik, Aufmerksamkeit, Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis beansprucht. Außerdem schüttet der Körper beim Tanzen die Glückshormone Dopamin und Endorphin aus. Die Vielzahl der Reize bewirkt, dass das Gehirn auf ganz verschiedenen Ebenen stimuliert wird. Neben all diesen Vorzügen sollte man nicht vergessen, dass Tanzen auch eine emotionale und soziale Komponente hat. Egal, wohin man zum Tanzen(lernen) geht – man trifft neue Leute, man hat gemeinsam Spaß, kann sich zusammen über Fortschritte und Erfolge freuen. Und das stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Tanzen beugt Depressionen vor und schenkt Lebensfreude. Es macht einfach glücklich – probieren Sie es aus. Jetzt im Sommer gibt es in vielen Städten wieder Open-Air-Tanzveranstaltungen. Lassen Sie sich anstecken von der fröhlichen Stimmung, wagen Sie ein Tänzchen, Salsa, Samba, Bachata oder Tango, oder lernen Sie es dort. Denn es werden auf den öffentlichen Plätzen auch Kurse angeboten. Romantikers Sehnsuchtsziel – Tango- Nächte in Paris am Ufer der Seine.

Jetzt noch mehr über Tanzen erfahren oder die SPA inside abonnieren.