Vor allem im Südosten Zyperns, in der Nähe der Urlaubsorte Agia Napa und Protaras, finden sich tolle Strände für Sonnenanbeter wie Sportler.

An fast allen Stränden der Insel weht eine blaue Flagge im Wind. Was es damit auf sich hat? 68 Strände Zyperns sind mit dieser blauen Flagge ausgezeichnet, ein Umweltzeichen mit gewissen Standards, das jedes Jahr an Strände, Küsten und Jachthäfen auf der ganzen Welt vergeben wird. Obendrein darf sich Zypern auch den Titel „Sauberste Badegewässer Europas“ ans Revers heften. Die Strände sind total verschieden, auch in der Farbe des Sandes und des Wassers. Vom feinsten Sand- über Kieselstrand bis hin zur zerklüfteten Felsenküste ist alles dabei. Mit dem Angebot an Wassersportmöglichkeiten verhält es sich nicht anders. Neptuns Reich können die Gäste von oben und von unten erkunden: Tauchen, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Motorboot- und Wasserskifahren zählen dabei zu den Favoriten. Tauchschulen gibt es u. a. in Agia Napa, Limassol, Paphos und Polis.

Natürlich wird auch die Sicherheit an Zyperns Beaches groß geschrieben. Die Strände werden von Juni bis Oktober von Rettungsschwimmern überwacht. Die schönsten Sandteppiche liegen im Südosten bei Agia Napa und Larnaka: Sie punkten wie der Nissi Beach oder der Thalassines Beach mit feinstem Sand, sind schön breit, lang und mit flachem Einstieg ins Meer. Übrigens: Ein eiskaltes Frappé, einen Shake aus Nescafé, Milch und Wasser, gehört am Strand zu den absoluten Must-haves. Wer ein romantisches und ruhiges Plätzchen sucht, der wird in der unberührten Natur der Halbinsel Akamas fündig. Eines der Highlights dort ist die blaue Lagune – das Wasser ist so türkis wie in der Karibik. Aber nicht weitersagen.

