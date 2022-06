DUFTSTARS 2022 – Welches sind die besten Düfte des Jahres?

Am 17. November finden die DUFTSTARS 2022 in Köln statt. Die wichtigste Auszeichnung für Parfums – der Deutsche Parfumpreis – wird dann verliehen. Aus der Vielzahl an neu lancierten Düften wählt eine Fachjury immer im Vorfeld die nominierten Düfte in jeder Kategorie aus – die dann ins Rennen um die begehrten Awards gehen.

Am 9. Juni trafen sich die Juroren aus Medien, Duftentwicklung und Zulieferern im coolen SAP Data Space am Hackeschen Markt in Berlin. Sie entschieden mit ihrem Voting, welche Düfte in die Endrunde der besten 6 in den Standard-Kategorien sowie bei den Artistic Independent Brands kommen und die Chance auf eine der begehrten Trophäen haben.

Auch Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty, war als Jurymitglied mit dabei und freute sich, „wieder Teil dieser exklusiven Runde zu sein!“

Welche Eindrücke hat sie aus dem SAP Data Space mitgenommen? „Eine super Location mitten in Berlin. Toll, dass man zwischen den einzelnen Wahlgängen draußen im grünen Innenhof frische Luft schnuppern konnte. Das ist mindestens so gut, um die Nase zu neutralisieren, wie das Schnuppern an einem Seidentuch oder an Kaffeebohnen.“ Sie findet es immer wieder sehr spannend, aus allen Bewerbungen die besten auszuwählen.

„In den Kategorien Prestige und Klassiker ist es immer besonders schwer … denn so viele einzigartige und stimmige Duftkonzepte gehen ins Rennen. Auch dieses Mal habe ich mir mehr Stimmen gewünscht, als die, die ich vergeben durfte!“ Was ist entscheidend? Ob der Duft gefällt? Oder ist es der Flakon, der heraussticht? „Es ist immer das Gesamt-Konzept, das zählt“, so Susanne Stoll. Wie stimmig ist die Umsetzung? Wie positiv sprechen Duft und Flakon an? Wie innovativ ist das Konzept? Welche Parfums die Jury überzeugt haben, das steht nun fest.

Aus vielen besonderen Düften galt es, die jeweils besten Konzepte auszuwählen. Susanne Stoll beim Testen