Wer Lebensmittel möchte, die wirklich gesund und nicht nur schön auf dem Teller sind, muss genau hinschauen.

Sie haben es sicher selbst schon getestet: Eine Tomate kann wie eine Tomate aussehen, muss aber noch lange nicht danach schmecken. Die Verbraucher schauen deshalb immer genauer hin, woher die Lebensmittel kommen und setzen vielfach auf Bio-Qualität. Ob Milch, Obst, Gemüse und Brot – Längst sind aufgrund der immer größeren Nachfrage Bio-Lebensmittel kein Nischenprodukt mehr und Bio-Siegel sind selbst im Supermarkt und Discounter auf vielen Produkten zu finden. Doch wer einen Schritt weitergehen will, der greift nicht nur nach Bio-Siegeln, die oftmals nur Mindeststandards erfüllen, sondern schaut sich die Lebensmittel an sich an. Woher kommen sie, sind sie regional und tun sie uns auch wirklich Gutes. „Der Mensch ist, was er isst.“ Das Zitat des deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach ist top aktuell. Denn diese holistische Ernährung betrachtet den Menschen grundsätzlich in seiner ganzen Persönlichkeit, also als eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Und diese drei Ebenen sollen eben durch Holistic Food wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden.

Nahrungsergänzungsmittel – Wie nehme ich sie richtig?

Je nach Nährstoff und Dosis kann der optimale Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen, zu dem die Tabletten, Kapseln, Pulver oder Flüssigkeiten eingenommen werden sollten: bei manchen Präparaten ist das mit oder vor dem Essen, bei anderen vorm Schlafengehen. Ernährungsberaterin Julia Zichner (www.fooducation.de) verweist zudem auf mögliche Wechselwirkung mit Medikamten: „Unbedingt in diesem Fall die Einnahme mit dem Arzt abstimmen.“

Mehr zum Thema gesunde Ernährung in der aktuellen SPA inside